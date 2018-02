Hosszú nap befejező rész

Lezárás













A domb aljában egy betonelemekből rakott kerítés húzódott és rajta egy nagy rés, ellenőrzőpont, rég elhagyatva. A résen hevenyészett betonút futott keresztül.Az amerikai előhúzott a zubbonyából egy apró eszközt, majd megnyomta. Várt.- Ez meg mi a tosz?- firtatta Gleb.- Tücsökhegedű.Kisvártatva a kis dobozka felciripelt.- Itt a fuvar.- mondta az amerikai és elindult.Ahogy haladtak, a fák között észrevettek egy letakart Uaz-t.- Hm, elég simán ment. -morrant a nő.- Épp csak majdnem agyonlőttek. - morogta Gleb.Közben megközelítették a kocsit.A szürkületből kiemelkedett egy alak, és megszólalt.- Mondottam ember, küzdj....- ...és bízva bízzál. - felelte az amerikai.- Mi ez? - Kérdezte az orosz.- Egy magyar színdarab utolsó sora. A függöny lehull.-felelte az amerikai.A nő közelebb lépett a kocsihoz, és így a mellette álló magas merev arcú pasashoz is.- Ő a sofőr? - Kérdezte Gleb felé fordulva.- Ő.- Üdvözlöm! - mondta a nő és a férfi felé lépett.Aztán a tekintetet kimeredt és csodálkozó "Höhh" hagyta el a száját, majd fogai közt és bal orrlyukából kicsordult a vére. Szemei könnybe lábadtak, teste elernyedt.- A kurva életbe!! - morrant Gleb, de az amerikai gyorsabb volt. A hangtompító pukkanása elnyomta a magas férfi koponyájának undorítóan roppanó hangját. Átlőtt fejjel rogyott földre, de a nő még állt, fél kezével a kocsit támasztotta. Halkan lélegzett, orrából és szájából buborékolva csorgott a vér. Majd megrogyott. Gleb utána kapott, de már nem tudta elkapni így mindketten a földre rogytak.- Indíts a kocsit! Gyomron szúrta ez a mocskos áruló! Mennünk kell! -mondta tétovázást nem tűrő hangon Gleb miközben a nő fölé hajolt, aki csodálkozó tekintettel nézett fel rá.- Ennyi.. volt? - kérdezte a fölé hajoló Glebtől aki már felvágta a zubbonyt és a lőálló mellényt nézte amiből ott meredt ki a kés nyele. Szorosabbra húzta a mellény szíjait. A nő felnyögött.- Nyugalom, ez csak egy sima penge, semmi extra, túl fogja élni. - mondta Gleb miközben felröffent mögötte az UAZ motorja.- Ha nem, az a maguk hibája lesz, ugye tudja? - hörögte a nő, ronda vigyort erőltetve véres arcára.Az amerikai melléjük térdelt.- Huhh ez .. - nyögött fel.Gleb rákapta a tekintetét.- Nem is olyan vészes! - erőltetett vigyort az arcára az amerikai.Gleb rögtönzött nyomókötést helyezett a sebre, majd intett és az amerikai lenyitotta az UAZ hátulját.- Ez most szar lesz. Készüljön. - mondta Gleb majd a nő hóna alá nyúlt. De ekkora a nő elvesztette az eszméletét.- Emeljük! Vezényelt az amerikai ahogy megfogta a nő lábát.Beemelték az ájult nőt az autóba majd Gleb bemászott mellé.- Hé van nálad is EÜ pakk? - kérdezte az amerikait.- Jah. Még vérplazma is. Egy kicsi.- Quicklot kell majd meg a plazma. Epipherin. Ha sokkba megy, vége van.- Ott az autós mentőláda is, abban lesz bőven kötszer.Az amerikai beugrott a volán mögé és gázt adott. Gleb valósággal széttépte az amerikai málháját és kiöntötte a plató padlójára és bekötött egy harctéri sóoldat csomagot a nő kari vénájába, és megnézte a sebet. A kést nem húzhatja ki. Ugrott a quicklot. Nagy nehezen körbetekerte a nyelet gézzel és szorítókötést tett rá.- Haladunk. Haladunk basszameg! - énekelte indulattól magas hangon az amerikai.- Nem lesz elég. Segítség kell. Helikopter.- Nincs rádióm. Nem hoztam.- A pakkomban van egy Iridium telefon.- Ne bassz!Gleb odacsapta az amerikai mellé a pakkot aki félkézzel elkezdett benne turkálni.Gleb eközben egy epipherin injektort rakott a nő nyakához majd beadta a szert.A nő szeme kinyílt. Arca összerándult, és erőtelenül krákogni kezdett.- Nem szabad, nyugi. Minden okés, nézzen rám! Most megmosom a száját! Ne nyelje le a vizet!- Okhhhrrhh. - hörögte a nő kínlódó arccal.Gleb a kulacsához nyúlt kinyitotta és benedvesítette a shemag sálját, majd letörölte a nő arcáról a rászáradóban lévő vért.- Nyissa ki a száját. - mondta.A nő erőtlenül kinyitotta, Gleb óvatosan belenyúlt és kivakarta a kendővel a véres nyálat.- Jobb? - kérdezte Gleb.- Uhm. I-igen. A gyomrom, könnyűnek tűnik.- Ne aggódjon ez már a fájdalomcsillapító hatása, minden rendben lesz. - hazudta neki Gleb.Közben az amerikai valakivel vitatkozott a telefonban.- Azonnali mentés kell, Nem. NEM! A szakértőnek. Igen. MOST. IGEN, Nem nem tudunk odaérni. Ha nem jönnek, meghal.- Rólam beszél? - kérdezte alig hallhatóan a nő.- Nem, dehogy, mi mindjárt odaérünk a tábori kórházba, Sam már a következő akcióját tervezi. Bevetésről bevetésre megy. - Gleb próbált könnyeden beszélni.- Öö, az jóhh.- a nő szeme felakadt, elájult.- Add ide azt a kurva telefont! - üvöltötte Gleb.Az amerikai odalökte neki.- Idefigyeljen Obama, vagy ki a fasz maga, ha nem küldenek egy kurva helikoptert, a nő meghal. Szétcseszték a hasi artériáját, azt tartja életben, hogy a kés elzárja a sebet. ÉRTI!? Kurva gyorsan küldjenek ide egy koptert vagy kidobom a kocsiból ezt a luvnyát. - üvöltött Gleb a telefonba tört angolsággal egy szuszra.- Hogy merészeli ezt a .. - zaj hallatszott a vonal másik végéről, majd egy komoly hang szólt bele a telefonba- Daniel Hammond dandártábornok vagyok, értettük a kérését. 10 percen belül ott egy sólyom magukért, addig tartsák az irányt a koordinátákat küldöm üzenetben.- Rendben. Ott leszünk, Igyekezzenek.Az amerikai megdöbbenve nézett rá. - Ezt most így hogy?- Orosz módszer. De bevált, nem? - nézett rá vissza feldúltan Gleb.A nő megint magához tért és megragadta Gleb kezét.- Juan. Hogy kerülsz te ide...? - Aztán megint felakadt a szeme.- Hallucinál. Igyekezzünk.Az UAZ sebesen száguldott az aszfaltúton, kisvártatva rotordübörgés kelt majd feltűnt balról egy Black Hawk katonai helikopter.- Itt vannak! - üvöltötte az amerikai és tempósan állóra fékezte az UAZ-t majd megálltak. Egyből kiugrott és vadul integetett a kopter felé, aminek az alján reflektorok gyúltak és fényárba borították a terepjárót.A gép dübörögve ereszkedett, és még földet sem ért máris fehér rohamsisakos egészségügyiek ugrottak le belőle, az egyik hóna alatt harctéri hordágy. Aztán nyolc fekete ruhás kommandós is kipattant és szétszóródtak.- Maria a kocsiban van! Hátul igen, Nagyon szarul van. Igen, Maria a hívójele. - mondta az amerikai és a kocsi felé lökdöste a szanitéceket, észre sem véve, hogy a nő nevét mondogatja.Gleb kirúgta a kocsi hátsó ajtaját és kimászott.- Hasi artéria, szúrt seb, súlyos vérveszteség. Kapott Saline-t meg 250ml plazmát, 100 mg epipherint adtam neki, de nincs magánál, amikor utoljára ébren volt, hallucinált. - darálta az orvosnak aki bólogatott miközben a másik három szanitéc a nő alá csúsztatta a hordágyat és óvatosan de gyorsan kiemelték a kocsiból.A hordágyat gyorsan a helikopterbe tették, és beugráltak a fehér sisakosok is, majd az orvos a feje felett körzött az ujjával és a kopter elkezdett emelkedni.A nyolc kommandós közelebb jött , de egy szót sem szóltak, miközben a Black Hawk a föld felett gyorsítva távolodott.- Ezek kik? - kérdezte idegesen Gleb.- Tengerészgyalogosok. - mondta az amerikai. - lehet hogy a Delta.- Minek vannak itt? - kérdezte Gleb miközben próbálta letörölni a vért a kezéről.- Mittomén. Ránk vigyáznak. - Az amerikai a vállába szorította a fegyverét és az út körüli homályt fürkészte.A távolban feltűnt pár fényszóró.- Azt nézd! - bökött arra az amerikai.- Egész díszkíséret. - morogta Gleb majd leült az aszfaltra.- Hé öreg...Gleb felemelte a kezét és leintette az amerikait.- Most hagyj, Sam. Hosszú volt a nap.- Okay.A konvoj egy percen belül odaért hozzájuk, három Patrol-A páncélozott furgon.A kocsik megálltak, és jó pár kommandós szállt ki, majd csatlakoztak a körben figyelő többihez.Aztán a vezér járműból kiszállt egy alacsony izmos orosz.- Jurij Maszjov vagyok.- lépett oda az amerikaihoz.- Üdv! Minek jöttek, ha nem sértem meg önöket? - kérdezte az amerikai.- Nos az Ön hazájának csapatai együttműködnek a mieinkkel ebben az ügyben. Viszont mi hivatalosan is itt vagyunk, Önök pedig nem. Legalábbis nem ebben a szektorban.- Értem. Kivisznek?- Ki. Elvisszük a zóna szélére, aztán onnan megy ahova akar. A honfitársam?- Ott üldögél.- bökött az orosz felé az amerikai.A köpcös ember odalépkedett Gleb mellé, majd megbökte a lábával az oldalát. Gleb felnézett rá.A köpcös biccentett az autók felé, mire Gleb felállt, ekkor a köpcös kezet nyújtott neki amit Gleb elfogadott. Erősen kezet ráztak, majd a köpcös visszaindult az autók felé. Eközben egy szót sem szóltak egymáshoz.Gleb felkapta a pakkját az UAZból, majd a kocsi felé indult.- Hé Sam, gyere. Itt végeztünk.Az amerikai is elindult az autók felé, miközben az orosz kommandósok beszálltak a furgonokba. Az amerikai egységek eddigre már beleolvadtak az éjszaka sötétjébe. Az egyik orosz 3 gránátot dobott az UAZ-ba. A kocsi pár másodperc múlva lángcsóvává válva megemelkedett, majd visszacsattant az aszfaltra és vadul lángba borult.- Hosszú nap volt ez. -morogta Gleb, mikor elindult a konvoj.- Az volt. - felelte az amerikai. - De már vége.