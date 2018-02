Hosszú nap 2. rész.

[íme a folytatás]

















A csarnok fala és a betonfal közti gazos , szűk járat tele volt mindenféle szeméttel.Lassan haladtak, vállba szorított fegyverekkel. Aztán az orosz intett, és az amerikai elmászott mellette. Kézjelekkel letárgyalták, hogy az előttük lévő rés remek behatolási pont. Aztán az amerikai gyorsan átlépett a résen. Az orosz utána.Egy árnyékos raktárban voltak, mindenfelé plafonig érő magas állványzat és középen egy üres placcon pár láda hevert. Akörül kavargott 5 turkáló, valamit tépkedtek és röhögtek."Ott a csomag!" - jelezte Gleb az amerikainak.A turkálók közt a ládán egy formás és izmos testű, katonai felszerelésétől jócskán megfosztott nő feküdt a hátán, összeszorított szájjal, jéghideg tekintettel méregette a fölé hajoló turkáló arcát. Karjai lefeszítve kétoldalt. Egy másik turkáló a melleit markolászta.Gleb jelzett."Öt célpont 2 fegyver, én lövök először"- jelelte le."Rendben, te nyitsz". - jött a válasz.Gleb felemelte a fegyverét ám ekkor a nő előrelendült, lefejelte a fölé hajoló fickót, lerúgta magáról, majd odanyúlt a mellette álló turkáló övéhez és félköríves mozdulatot tett. Két buggyanó sikoly hallatszott fel, ahogy az egyik fegyveres és az nő kezeit előbb még szorításban tartó férfi lehanyatlott, mellkasukat elöntötte a vér. Torkukon ronda seb nyílt.Gleb előrelépett és tüzelt.A másik fegyveres felbukott, miközben az amerikai egyik kezében egy hangtompítóval szerelt 1911-essel a másikban a Bowie-késével kígyóként suhant a maradék kettő felé. Ám mire odaérhetett volna az egyiket az orosz agyonlőtte a másik pedig a nő előtt térdelt átmetszett nyaki artériával. Aztán eldőlt, sztoikus egyszerűséggel, egy hang nélkül.- Puta Madre! -morogta a nő miközben megigazította zubbonyát és letörölte arcáról a vért. A kezében lévő csatakos nyúzókést ledobta a földre és kezdte összekapkodni a felszerelését.- Huha, picsába. Ez gáz. - morogta az amerikai.- Az. - Azzal Gleb a nőhöz fordult aki épp felcsatolta a málhamellényét a kevlár fölé.- Kissé elkéstünk, de az érkezés helye sem volt épp a legjobb. - mondta nyersen.A nő ránézett, szemében vad láng égett.- Elvileg itt nem egy halom felgerjedt porco kellett volna, hogy legyen, hanem kettő jól képzett zsoldos.- Itt vagyunk! - morrant fel az amerikai.- JÓL képzettet mondtak. - döfött oda a nő.- Indulnunk kell, így is késében vagyunk. - vágott közbe Gleb.- Így van. Induljunk. - helyeselt vörös fejjel az amerikai.A nő befejezte a pakolást kezébe kapta a MP5-ös géppisztolyt, majd rájuk meredt.- Partida! Indulhatunk!Gleb a hullákra nézett, de az amerikai megszólalt.- No amigo, nem rabolunk hullákat! - nézett rá Glebre.A nő felvonta a szemöldökét a maszk mögött.- Jah, nem persze. - morogta Gleb, fájó arccal fordult el a láda mellett heverő VSS karabélytól.****A három katona libasorban haladt elől Gleb mögötte az UN-os nő, majd hátul az amerikai.- Mi a hívójele? - szólt hátra Gleb.- Maria. - jött válasz.- A gyár után lesz egy kisebb erdő és azon túl egy elhagyott UN őrposzt, oda megyünk. Jó hat kilométer, gyér ellenséges erőkre számítunk.A nő morrant egyet, de nem szólt.Tempósan haladtak keresztül a hátrahagyott kamionok és munkagépek között.A levegő langyosan hullámzott a gazos betonparkoló felett.- A kivonási ponton egy terepjáró fog minket várni. - szólalt meg az amerikai.- Téged zavar a csend, ugye Sam?- Menj a picsába Vladimir.A nő felkuncogott, cseppet sem bájosan, inkább ahogy egy oroszlán kacaghat a karmaiban lévő prédán.Az erdő amin keresztülvágtak, csendes volt. Se madárfütty se állatok motozása, csak a szél susogott. Az orosz megállást intett. Aztán lehasalt. A többiek is hasra vágódtak , Az orosz bekúszott egy hatalmas gyökérzete mellé.- Valami nem stimmel. - suttogta.- Szerintem se. Túl nagy a csend. - morogta az amerikai.- Erre vágyott nem, ruszki barátom? - morogta a nő.Gleb szemöldöke felszaladt.- Nocsak a gyévocska milyen pikírt.- Menjünk, rossz előérzetem van. - Tekintett körbe az amerikai.- Mit érzel Sam? - kérdezte Gleb miközben ellenőrizte az AK-t.- Nemtom.- Hé fiúk, baj van? - kérdezte a nő, Jelez a pókösztön?- Nem vicces, valami nem oké, ez az erdő általában igen zajos, többször jártam már errefelé magánügyekben.- Miféle magánü...- suttogta a nő, de Gleb csendre intette és felemelt mutatóujjával jelzett.Már a többiek is hallották.Valami alig hallhatóan zümmögött. Monoton fémes zúgás hallatszott."Egy drón, közel van" - jelelte le Gleb."Picsába, a turkálóknak nincs drónjuk" - jelelte vissza az amerikai.A nő hökkenten nézte a másik kettőt.- Ismerik a jelnyelv...Gleb a nő szájára tette az ujját, aztán a magáéra.A zúgás egyre közeledett.Az amerikai felmarkolt egy ágat.A quadrokopter a fák lombozata alatt közeledett, rézsút, tőlük jó tíz méterre. Alján a kamera lassan pásztázott. Az egészet egy komplett fekete mintázat borította."- Ez Horlets -féle gép"- jelelte az amerikai."- Kurva életbe a Medvetáncoltatók."- Nos, hölgyem, az a helyzet, hogy kurva nagy szarban vagyunk. - morogta az amerikai a nőnek miközben lassan felemelkedett és elhajította az ágat a drón felé.A karnyi vastag ág repült majd telibe kapta a drónt ami ettől megbillent és egy fának csapódott majd műanyag, fa és fém szilánkokat hányva a földre zuhant.- Hopp, csak nem egy lehulló faág? - morogta az amerikai és intett.Gleb felpattant és tempósan mozogni kezdett, a nő kicsit később kapcsolt, de pár pillanat múlva már loholtak is az erdőn át.- Medvetáncoltatók? - firtatta a nő.- Amerikai PMC-sek. Mocskos gecik. Nem véletlenül tűntek fel. Tippem szerint magára fáj a foguk. - morogta az amerikai.- Ha elkapnak, az amcsit simán agyonlövik árulásért, de engem megnyúznak élve, morogta Gleb, és érezte, hogy az izgalom felágaskodik benne. - Vérprofik. Mint mi, csak ők többen vannak. Az hogy magával mit fognak csinálni, arra tippem sincs.- Jó 5 kilcsi van még a kivonási pontig. Ha drónoznak, még nem tudják, pontosan merre vagyunk. De most már sejtik.- Minek érkezett maga ide? - kérdezte Gleb.- Egy titkos vizsgálóbizottság felállítását tervezik, és én leszek a katonai szakértő.- Ahha. Vagy nem, ha elkapnak minket. Készüljön fel. Ha összefutunk velük, ott nem lesz könyörület, pláne nem hágai szabályok. Lehet jobban jár ja agyonlövi magát, minthogy a kezükre jusson.- Ilyen kemények?- A pletykák szerint ők a zónákban zajló zűrös üzletek egyik mozgatói. A háború maffiája.A nő nem válaszolt hanem ellenőrizte az MP5-öst és komoran kémlelte az erdőt, ahogy keresztülügettek az egyre ritkuló fák közt.Pár perc múlva feltárult előttük egy tó. Inkább valami vízgyújtó lehetett, nem nagy, de sötét vizű.Gleb megállt intett.- A kivonási pont a tavon túl van.- közölte az amerikai. Ha átjutunk ezen az irtáson már jó vagyunk.- Necces lesz átmenni. Valószínűleg figyelik ezt a helyet.- Egyesével megyünk. Én megyek először. - mondta az amerikai.- Nem jó. Ha engem meglátnak lőni fognak. Magán látszik, hogy amcsi. Nem fognak lőni, és a másik oldalról nem tud engem fedezni. Azonban ha rám lőnek, akkor levadászhatja a lövészt. - mondta Gleb.- Tisztelem magát ezért. - mondta a nő.- Majd akkor tiszteljen ha élve megúszom. Amúgy semmi kedvem meghalni magáért. -morogta Gleb majd meghúzgálta a szíjait. Hé Sam. Ha felbukok, lődd le a szarházit. Da?- Da.- Akkor megyek.Gleb megindult. Ahogy kilépett a fák közül, guggolva, minél kisebb felületet adva a magas fűben, egyből iszonyatos feszültség kerítette hatalmába. Tudta, hogy már rajta a célkereszt. Érezte a tarkóján.Már jócskán félúton járt amikor megbotlott egy összeakadt szederinda csomóban.- Cyka blyat.. - morogta, miközben elvesztette egyensúlyát, és előrebukott. Fölötte a levegőben elfütyült valami.- Picsába, Vladimir. - morogta az amerikai feszült arccal. - Nem látom a lövészt.- Az orosz..? - suttogta a nő, hangja száraz volt.- Látta nem? Most hadd figyeljek. - morogta az amerikai, de nyugodt hangjának ellentmondott a halántékán dagadó ér.Eltelt öt perc.Ekkor tőlük jó 400 méterre az egyik bokor megmoccant. Két álcaruhás alak emelkedett ki a bokorból, az egyikük kezében mesterlövész puska.- Lőhetne már. - biztatta a nő.- Nem. Nem ketten vannak.A két fűruhás alak mögött feltűnt másik három, zöld terepszínű ruhában. Lassan elindultak arra amerre az orosz felbukott.- De kurva magabiztosak vagytok, mocskos rohadékok. - morogta az amerikai , de még várt.Az öt katona közelebb került.Az M416-os pukkant egyet, majd gyors egymásutánban hármat. A magas fűben négy katona felbukott. Aztán az ötödik is, véres arccal.Az amerikai odakapta a fejét ahol az orosz elesett. Egy AK hangtompítós csöve meredt kifelé a fű közül.- Azt a mindenit...- morogta a nő és a vállához kapta a MP5-öst majd meglódult lefelé.- Hé várjon!- szólt utána az amerikai.- Életben van! Lehet, hogy segítségre szorul. - szólt vissza, hátra se nézve a nő.Rohamtempóban trappoltak a magas fűben , közeledve ahhoz a helyhez ahol az orosz feküdt.Aztán a nő felbukott. Vladimir már a hátán volt, kezében a nyúzókése.- Hé, Vladimir, mi vagyunk azok. - szisszent fel az amerikai és térdre huppant a nőn fekvő orosz mellett.- Elbotlottam valami indában.- mondta az orosz a fel sem tett kérdésre. Lefordult a nőről.- Szeder. - morogta a nő miközben kigurult az orosz alól.- Lesz egy szederindás tetkóm. Mind kinyúlt?- Öt. Tippem szerint ez nem az összes volt, de nyertünk egy kis időt.Gleb már talpon volt, előrehajolva osont a fűben, a többiek követték.- Biztos sok jó cuccuk volt. ? morrant Gleb kicsivel később.- Amúgy, brazil főnökasszonyunk majdnem utánad vetette magát mikor felbuktál. - morogta vigyorogva az amerikai.- A mártírhalál előnyei. ? morogta Gleb, miközben összevigyorgott az amerikaival, majd a gyanúsan csendes nőre néztek.- Sok halált láttam már. Jó emberekét is.- Vladimir, mint jó ember... ? morogta vigyorogva az amerikai.- Na jó, kuss és mozogjunk! ? morogta a nő, Gleb széles vigyorától kísérve.Rohamtempóban kerülték a tavat. A nap fénye kezdett fakulni, jócskán benne jártak már a délutánban.- Te Sam. Hoztál éjjellátót? ? nézte Gleb a napot.- Hoztam.- Ugye nem fogunk itt éjszakázni? ? firtatta a nő.- Bízzunk benne hogy a kivonási pont tiszta lesz. Meg hogy ott lesz a jármű. Meg hogy nem akadunk össze a Samékkel megint. ? számolta az ujján Gleb.- Basszák meg, azt hittem van egy konkrét menetrend. - morrant fel a nő.- Freestyle, baby! ? vigyorogta az amerikai.- Ezredes vagyok katona!- Értettem, Asszonyom! ? vágott komoly képet az amerikai, de a háttérben Gleb az égnek bökte a hüvelykujját.- Nyugalom. A vakrepülés miatt nem kaptak még el minket az amerikaiak. Ha lett volna pontos terv, simán csapdába sétálunk, Ha csak pár pont van megadva, kevesebb helyen tudnak nekünk keresztbe tenni. ? szögezte le Gleb. Vidám volt, fűtötte a szerencséje és az adrenalin.- Pazar. - Nyögte a nő, majd csendben maradt.- Tudod mi a szar, Gleb. Ha ezek a retkek tudják, hogy mi vagyunk itt...- Tudják, hogy itt vagyunk.- Persze, de hogy MI vagyunk itt.- A kurva életbe. Igazad van. Az nagy gáz lenne.- Nem fognak nyugtot hagyni, ha ki is jutunk.- Hát. Lehet ez lesz utolsó küldetés haver. Aztán új terepre kell menni.- Vissza a közel keletre. Nem. Elvonulok a halál fa...- Előbb ezt éljük túl, aztán majd megtervezzük a nyugger éveket. Hölgyem. Maga igen csak kicsinál minket. Én eddig ezt csak az ágyban hagytam egy nőnek, de sosem a harcmezőn. Érezze magát megtisztelve.- Maguktól hallottam először erről a medvefektető csoportról.- Táncoltatók, hölgyem. CIA háttér. Amit akar. Apropó az A400-as gép?- ENSZ segélycsomag.- Höhhrhhe.. Segélycsomag. - röhintett fel az amerikai.Lassan körbeértek a tó körül ám eközben a nap már kezdett alászállni.Az amerikai megálljt jelzett.- Ott a kivonási pont.