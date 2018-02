Hosszú nap

Be beep beebepp beebepp









Gleb szeme felpattant, és kezében már ott is volt a rádiótelefon. Jó kis készülék volt, Irídium kapcsolattal, vonaltitkosítással, a hétköznapi életben is előkelőnek számított, hát még itt a Tarkoniai háborús övezetben. Gleb felült a priccsén, rámeredt az összetákolt asztalon álló digitális órára. 0704. Der'mo. Még hajnal van.- Da? - szólt bele unott hangon a telefonba.- Hello Vladimir.- Sam Bácsi? - Gleb elvigyorodott.Az amerikai a vonalban halkan felköhintett.- Van egy meló. fű alatt. Annyira fű alatt, hogy az már inkább humusz.- Da.. és mi lénne asz? - Gleb átdobta a telefont a másik kezébe és előhúzott egy darab papírt meg egy ceruzát a lábánál heverő málhamellényből.- Jön egy UN csomag a gyárterületre. Titkos. Valami szakértő, COPESP-es volt.- Brazil? Hm mit keresne egy brazil a Zónában?- Nem tudom milyen brazilról beszélsz, Vladimir.Gleb kapcsolt.- Ez csak egy szófordulat felénk, a tajgán, Sam.- Jah mint nálunk a November Lendület. Na mondom a szitut. Ketten megyünk, és nem az amerikai orosz barátság jegyében, csak dobok egy csontot a múltkoriért, Vladimir. A csomag 1300-kor érkezik a légtérbe, ejtőernyővel érkezik. Összeszedjük kihozzuk. Leadjuk, örülés van.1200kor a Cseszka ponton várlak. Addig úgy jössz ahogy akarsz utána én vagyok a főnök, érdekel?- Dollár? Rubel?- Euro.- Hmpf. Nyet Der'ma.- Mi? Angolul karattyolj.- Nehm szahr. Euro. Ritka kincs.- Az tuti, Na lépek akkor 5 óra múlva ott találkozunk. Hozz takarmányt is , ha esetleg beszorulunk.- Da, ott leszek Sam. Viszhall.Gleb lenyomta a telefont, majd a priccsre dobta és felállt.- Euro. Valami csavar még lesz. - morogta maga elé, de agya közben már sorra vette a felszerelést, amit vinnie kell. Lehet bennragadnak. Az lenne ám a krasivij.Gleb odalépkedett az asztal mellett álló szekrényhez és elkezdte kipakolni a felszerelést az asztalra. SKS karabély, Tokarev, málhamellény, kevlársisak egészségügyi felszerelés...Egy pillanatra megállt. Körbepillantott a fészkében, ebben az alig 25 négyzetméteres pinceaknában.Jó hely ez a háborúra.A nap verőfényesen ragyogott az erdősáv szélén álló szétlőtt UN páncélos roncsaira. Gleb egy bokor alatt hasalt, és figyelt. 1158 van. Az amerikai már biztosan itt van.Fő a pontosság, még a végén csapdába fut - gondolta Gleb és várt. Aztán egyszer csak az amerikai ott volt a roncs tövében. Mintha a földből nőtt volna ki. Gleb morrant majd feltérdelt, még egyszer utoljára szétnézett és odasietett az amerikai mellé, figyelve arra , hogy az időben észrevegye.- Privet, Sam!- köszönt rá.- Hello Vladimir. A terv nem változott, de nézd itt egy kis adalék.Azzal Sam benyúlt a málhamellénye lá és előrántott egy gyűrött mappát.Gleb kinyitotta és felhörrent.- Egy nő? Hm. Ők tudják. Mindegy a csomag: csomag.- Felszerelésben dobják le. Mi csak biztosítunk. Egyenrangú felek vagyunk az akcióban, de amíg nem szedjük össze, én diktálok. Megfelel?- Már itt vagyok, nyet?- Da. Vagy mi a fene. Váltsunk angolra, ennyi előnyöm még hadd legyen.- Okay, Uncle Sam! - vigyorgott Gleb.- Induljunk.A két zsoldos árnyékként suhant a gyér erdőben, homálytól homályig. Már látszott a gyárcsarnok félbehagyott épülete. Még a toronydaruk közül is állt egy-kettő.Aztán az Amerika megállt jelzett.- A kapunál őrjárat.- Cyka. Turkálók?- Igen, hárman vannak.- Van info a gyártelepről?- Tegnap még nem volt semmi mozgás. Bebaszna ha ma reggel pont ide vetődött volna egy turkáló csapat.Gleb ingatta a fejét. A turkálók helyi lakosok voltak, akik nem tudtak vagy akartak elmenekülni a harcok elől, és felfegyverkezve mentek ide oda a Zónában, elhitetve magukkal, hogy beleszólásuk van ebbe a mocskos háborúba. Aztán pár zsoldos ottmaradt a velük folytatott harcokban. Majd egyre több. Persze a turkálók is fogytak, de aki életben maradt az szép lassan megtanulta a városi harcot. És most már nem lehetett őket figyelmen kívül hagyni.- Shit, Vladimir. A csomag pont ide jön. Bő 30 perc múlva.- Ez van, Sam. - Gleb előhúzta az egyik mellényzsebéből a SKS hangtompítót és nyugodt mozdulatokkal felcsavarta a fegyver csövére, majd lehasalt és felhúzta a puskát.- Miért vagytok ti oroszok ilyen kurva csendesek, ha ölni készültök.- Hogy az ellenség nehogy meghalljon minket. - morogta vissza Gleb.Az amerikai is felrakta a hangtompítót a kiegészítőkkel szépen teleaggatott m4-esre.Gleb nem bírta megállni.- Hé.. - szólt az amcsinak.- Igen?- Ugye telepítetted a frissítéseket , mielőtt elindultál? - biccentett a thermo optika és az infrás célkereső felé Gleb.- Fuck off,Vladimir.- Hehh. Calm down, cyka.Mind a ketten letámasztották a fegyvereket, majd az amerikai megszólalt.- Ahogy elérik a buszt lövünk. Akkor takarásba lesznek a gyár felől. Enyém a leghátsó. Te lősz kétszer. Drága az 5.56.- Da. Olcsó fegyver, nagyobb bevétel.- Gleb megpaskolta az SKS-t.- Figyelj. Te jelzel.A három, szedett-vetett ruhákba öltözött, Kalasnyikovval felszerelt turkáló lassan haladt a busz felé, mintha nem is egy háborús övezetben hanem egy katonai parádén lettek volna. Aztán beértek a régi Ikarus mellé.- Teper, most- szólt Gleb, majd elsütötte a fegyverét. A lövés magas hangon csattant, míg az amerikai felől mély dübbenés hangzott.Az első és a hátsó turkáló feje vérködöt vetett, majd összecsuklottak mint két zsák krumpli.Gleb újra lőtt. A harmadik talán fel se fogta mi történik vele.- Szép lövés.- Köszi, Sam. Kerülni kell. Az őrbódénál átmehetünk.- Jó legyen úgy. - Az amerikai látta, hogy az orosz már harctéri üzemmódban van. Innentől felesleges is lett volna erőltetni a 'ki a főnök' témát.A hangtompítókat fenn hagyták, és görnyedten elkezdtek haladni a bódé felé a fák közt.A bódénál az erdő egészen az útig húzódott, Gleb nem is értette, miért nem ritkították még meg. Nekik mondjuk pont jól jött.A hullák sztoikus nyugalommal feküdtek a busz mellett, tőlük jó 30 méterre, amikor átfutottak az úton.- Odamegyek. - mondta Gleb.- A faszt mégy oda, mindjárt itt a csomag.- Majd ha meghalljuk a gépet. Addig nyugi van, úgyse tudjuk hova esik pontosan.Az amerikai morgott de 'ok'-ot jelzett a kezével, aztán mást is.Elindultak a foghíjas, gazzal benőtt betonkerítés mellett a busz felé. Semmi mozgás, a nap melegen sütött. Amikor odaértek az amerikai féltérdre ereszkedett és intett az orosz felé. Gleb szakszerűen átkutatta a két áldozatát. Némi rubel, két ezüstlánc és egy érintetlen autós elsősegélycsomag került elő a hullák mellényéből és táskájából. Aztán Gleb felmarkolta a két ak-t.- Mi a tökömet csinálsz? - kérdezte az amerikai.- Pénzt. - morogta Gleb és másodpercek alatt szétkapta a karabélyokat, majd beletömködte az alkatrészeket a hátiszákjába. - Darabja 10 ezer rubel. És pótalkatrész is kell. Jah. Nézd.Azzal egy eredeti Zippo öngyújtót nyújtott oda az amcsinak.- Rakd el.- Kösz, Vladimir. Kész vagy?- Da.- Ok, akkor őrködj.- Mit csinálsz Sam? - kérdezte Gleb mikor az amerikai az általa lelőtt halott fölé görnyedt.- Pénzt. Sam bácsi se csak úgy szarja a lőszert. Itt az AK, ha érdekel.- Kösz. Szétkapnád?- Ja.Az amerikai ugyanolyan tempóval bontotta le a kalasnyikovot, mint Gleb aki elismerően hümmentett.- Bingó! -morogta az amerikai miközben egy aranyláncot és egy bőrbe vart acélkulacsot tömött bele a málhájába. Aztán felmorrant.- Hoppácska. Morogta Vladimir amint az amerikai kezére és az abban himbálózó két villanógránátra meredt.- Egyet majd tegyél el. Mondta az amerikai és lerakott egy gránátot a szétszedett AK mellé. Kész vagyok átveszem.Ahogy az amerikai elfoglalta az őrszem testtartását, Gleb gyorsan belerámolta a táskájába a harmadik AK-t is, mellé tömte az egyik katonáról lerángatott zubbonyt, a villanógránátot az övére tűzte, majd jelzett.A halottakat hátrahagyva indultak tovább a kerítés mentén. Elértek pár egymásra rakott nagy beton csatornaidomot.- Itt megállunk.- közölte az amerikai.- Jó. 1256 van és sehol a pakk.- Gyanakodnék, ha minden terv szerint menne.- Jogos.Bevették magukat az egyik betoncsőbe. Hát a hátnak ültek és vártak. Aztán jó tíz perc múlva halk zúgás kelt nyugati irányból.- Jönnek. - szólt Gleb.- Showtime.Kimásztak a csőből és megindultak a fal mentén. A gép ekkor már látható is volt, egy hasas A400-as közeledett.- Tankot is ledobnak? - firtatta Gleb, az ég felé bökve.- Tököm tudja, felőlem, csak ne ránk essen.A gép áthúzott, és egy fekete pötty vált el a farától.- Ott a csomag.- Vizuális észlelés megerősítve. - morogta Gleb.- Vladimir. Lazulj már le, nem a seregben vagy.- Hehh. Nálatok állandó legénybúcsú volt a szolgálat?- Na kuss. Most nyit.A paplanernyő szétterült, jó 300 méteres magasságban.- Hova a picsába akar ez érkezni? - morogta az amerikai.- Be. - bökött kerítés felé Gleb.- Oh yes. - morogta az amerikai. - akkor indulás.Csendesen elindultak a fal mellett, ám az orosz megállt.- Mi van Vladimir.- Hallod ezt Sam?- Mit?A falon túlról kiáltozás és fegyvercsörgés hallatszott.- A jó büdös kurva életbe... - morogta Gleb.- Kb.Gleb letette a fegyverét és levette a hátizsákot.- Mit csinálsz bassza meg, mennünk kell.- Kb 3 perc mire leér, és már a bentiek is látják. Van idő.Gleb kinyitotta a zsákot és előkapkodta az egyik AK alkatrészeit, majd a 3 tárat, ügyes kézzel szétkapta az sks-t, beletuszkolta a hátizsákba és összeszerelte a kalasnyikovot. Megrángatta a závárt, majd hümmentett és belökte a tárat.- Szovjet bicska, jenki. - vigyorogta az amerikai felé, miközben az döbbent arccal figyelte, ahogy Gleb feltekeri a hangtompítót a csőre.- Nálatok még a kerti budi is kompatibilis a hadsereggel mi?- Ismered a babakocsigyáras viccet?- Te is tankot építesz?Gleb csőre rántotta az AK-t.- Majdnem.- Akkor menjünk befelé.Bent nagy hangzavar kelt, miközben a gyárkapu felé futottak a fal takarásában. A fal túloldalán emelkedett egy lemezcsarnok, a zajok onnan szűrődtek ki.Aztán az orosz megálljt intett és az AK csövével a földre mutatott.- Itt megyünk be.A kerítés alsó eleme hiányzott és egy nagy bokor kezdte benőni.Bekúsztak...