Horror játékok 2017-ben

Megpróbáltam összeszedni milyen borzalmak (és ezt remélhetőleg nem a játékok minőségére fogjuk majd mondani) várnak ránk 2017-ben

A játékok sorrendje teljesen random ,tehát nem megjelenési dátum szerinti.Az akcióval fűszerezett túlélőhorrorok lassan háttérbe szorulnak a fegyver nélkül, csak rettegve menekülős horrorokkal szemben. Ezen a tendencián szeretne változtatni az Invader Studios, akik bejelentették új játékukat, a Daymare: 1998-t. A csapat korábban egy nem hivatalos Resident Evil 2 remake-kel hívta fel a figyelmet és most sem szakadnak el teljesen az említett szériától. A fejlesztést ugyanis nem akármilyen veterán segíti. Satoshi Nakai ugyanis korábban a Resident Evil Zero és a Resident Evil Code Veronica készítésénél is jelen volt, most pedig az új játék szörnyeinek megalkotását bízták rá.A Daymare: 1998 egyébként is sok hasonlóságot mutat a zombis sikerszériával. Egy külső nézetű akció-horrorról van szó, amelyben a nehézséget többek között a ritka mentési lehetőségek jelentik. A történetet (amiről egyelőre keveset tudni) több karaktert irányítva teljesíthetjük, akikkel szörnyek egész seregeit kell majd visszaküldenünk a túlvilágra. Ahogy az az ilyen játékoktól várható, ez már csak azért se lesz egyszerű, mivel szörnyből több lesz, mint lőszerből. A zenékkel, hangokkal is a frászt fogják ránk hozni. Emellett az egész játékot csurig pakolják a ?90-es évek horrorfilmjeire hajazó kis utalásokkal, hogy a stílus szerelmesei végig kaján vigyorral teljesítsék az újabb és újabb pályákat.A Daymare: 1998 kizárólag PC-re készül, de egyelőre nem tudni, mikor jelenhet meg. A látványért az Unreal Engine 4 felel, amely az első képek és video alapján nem vall most sem kudarcot.A Pamela egy belső nézetű túlélőhorror lesz a torontói NVYVE Studios gondozásában.A játék egy Édennek hívott futurisztikus kolónián játszódik. Az elzárt sziget markáns neonfénybe burkolózik, a jólét tapintható, ám ez csak a látszat.Valójában az embereket egy különös betegség támadta meg, amely gyors csontkinövésekhez és agresszív viselkedéshez vezet. A játékos célja az, hogy életben maradjon, ameddig csak lehetséges.A Unity 5 engine épülő alkotás bámulatosan fest, a fejlesztők a Mass Effectből és a Mirror's Edge-ből merítették az ihletet, a hasonlóság már az első trailerben megfigyelhető.Ilyen élénk színekkel még nem sok horrorjátékban találkoztunk.Karakterünket véletlenszerűen generálja a program, ahogy a bionikus jobb karunk képességeit is randomizálja a játék, igaz, szabadon hangolhatjuk a kaland során.A disztópikus várost Pamela, a Cortana-szerű mesterséges intelligencia uralja, amely időnként hologram formájában jelenik meg előttünk, figyel és vigyáz a lakosságra.Ismerjük a mondást: agyunk csupán tíz százalékát használjuk, a fennmaradó kilencvenet Pamela hasznosítja majd. Ő is változik majd attól függően, ahogy a játékos játszik.Ha könyörtelenül lekaszabolunk mindenkit, Pamela fájdalmat érez, hiszen az emberek egyfajta szerverként üzemelnek. Ha az adott területen öt-hat szerencsétlent megölünk, azzal az energiaellátás ideiglenesen megszűnhet, a fények villoghatnak, a gépek leállhatnak.Amúgy az energiagazdálkodás fontos részét képezi a játéknak. Ha nincs elég napenergia a berendezések működtetéséhez, erőforrásokat kell találunk, végső esetben a karunkból kell lecsípni egy-egy kiegészítőt.Az opciók között szabadon ki-bekapcsolhatjuk az instant halál lehetőségétA Layers of Fear készítő maradnak a keményebb műfajnál, következő alkotásuk egy cyberpunk horrorjáték lesz. Az Observerben egy különleges rendőri egység tagját irányítjuk, aki nyomornegyedek titkai után kutat.A Bloober Team újra horrorjátékot készít. Az Observerben egy különleges rendőri egység tagját alakítjuk, aki képes az emberi elméket meghackelni. Sötét nyomornegyedben nyomozunk majd az anyagban, mindenféle glitchek és hologramok közt. A gameplay videó egy pontján még egy öntudatlan leányzó agyára is rácsatlakozhatunk.Az atmoszféra mindenesetre zseniális, a téma már kevésbé - a SOMA tavaly hasonló toposzokat mutatott be.Gondolom ezt senkinek sem kell bemutatni több hónapja a csapból is ez folyik.Egy belső nézetű horrorjátékról van szó, amelynek főhőse Dr. Riley McClein. Doktorunk épp kórházi irodájában temetkezik bele a papírmunkába, amikor hátborzongató sikolyok törik meg a csendet. Útnak is indul, hogy kiderítse mi történt, de a kórház folyosói különös átalakuláson mentek keresztül, minden sarkon valamilyen szörnyűség vár rá. Hogy a dolog ne legyen ennyire egyszerű, még epilepsziás rohamokkal is meg kell küzdenie. Ezeket csak a kórházban mindenfelé elrejtett gyógyszerekkel tudja kordában tartani, így a folyosókon való bolyongásunk egyik célja ezek felkutatása lesz. Közben persze nem árt kideríteni, hogy mi történt a kórházban és segíteni a többi emberen is.A Roots of Insanity a látottak alapján nem fogja megreformálni a műfajt, de kellemes kis borzongást kínálhat, ha megjelenik.Újabb gyönyörű horrorjáték ütötte fel a fejét, amely szintén a játékosok segítségével valósulhat meg.Ha a Silent Hills soha nem is készül el, a P.T. egy dolgot biztosan elért: rengeteg új horrorjáték számára teremtette meg a tökéletes alapot.Nem a Visage az egyetlen, amely techdemóként indul az idén megjelenő horrorjátékok közül. Mint sokan, ez is a P.T. világát akarta megidézni egy sokkal szebb környezetben, aztán mikor azt a projektet leállították, a fejlesztők úgy döntöttek, hogy teljes játékként is megpróbálkoznak a dologgal.A játék teljesen új főszereplővel és karakterekkel operál majd. A játék "próbára teszi majd a hitedet, és egy olyan helyre taszít, ahol az őrület az egyetlen épeszű dolog". Bizony, szenvedni fogunk.A Lunar Software berkeiben készült belső nézetes horrorjátékban egy elhagyatott Hold-bázisra látogatunk, ahol az a feladat vár ránk, hogy kiderítsük, miért tűntek el az ott dolgozók.A bázison véletlenszerűen elszórt környezeti és egyéb veszélyekkel találjuk majd magunkat szemben, s mivel nincsenek elsősegélycsomagok, vagy lehetőség arra, hogy újraéledjünk, minden lépésünket meg kell fontolni, hiszen ha meghalunk, az egészet kezdhetjük előröl. Továbbá nincs HUD, pontrendszer vagy bármilyen egyéb elem, ami zavarna minket abban, hogy beleéljük magunkat a 80-as években elképzelt jövőbe. Persze a kutatásunk során találunk majd néhány segítséget nyújtó tárgyat (floppy lemezen fejlesztések), sőt valamilyen fegyverünk is lesz, ám a célzás nehézkes, így maguk a fejlesztők is azt javasolják, hogy inkább fussunk el a veszély elől, bármi is legyen az.A Doom után itt a következő pokoli játék, de ezúttal tényleg a pokolba megyünk, az Agony című túlélő-horror ugyanis ott játszódik. Az idén alapított Madmind Studio programjában ugyanis egy emlékeit vesztett lelket alakíthatunk, aki valamiért nem léphetett át a mennyország kapuján, a lift ugyanis lefelé vitte. Hős lelkünk képes másokat irányítani, sőt, még egyszerűbb démonokat is megszállhat.Eme képesség lesz az egyik segítsége a pokolban, ahonnét természetesen szökni akar. S miközben felfedezi új, ámbátor ellenséges lakhelyét, rájön, hogy onnan csak egyetlen módon juthat ki: ha találkozik a misztikus Vörös Istennővel.Kalandos utat járt be bemutatójáig a Scorn névre hallgató indie horror, amelynek első koncepciós rajzai a NeoGAF fórumán jelentek meg. Akkor mindenki azt hitte, hogy a Sony Bend rejtélyes horrorjátékáról van szó, de ma mindenről lehullt a lepel, így kiderült, hogy egy aprócska stúdió, az újonnan alakult Ebb Software első alkotásáról beszélhetünk.A stúdió olyan kicsi, hogy mindössze hét főből áll, de első videojátékuk így is rendkívül ígéretesnek tűnik már most. Noha konkrét részleteink az alkotásról nincsenek, de feltétlen bizalmat ébresztett bennünk az első kiszivárgott koncepciós rajzok alapján, amelyek alátámasztják a fejlesztők elképzeléseit, illetve terveit.A stúdió ugyanis szeretne egy olyan horrorjátékot elkészíteni, ami kizárólag az egyjátékos élményekre koncentrál, és egy olyan világot fest le előttünk, amilyenre korábban még soha nem volt példa. A megvalósulás azonban saját bevallásuk szerint is problémás lesz, támogatásra ugyanis nem igazán számíthatnak sehonnan.Noha megkerestek már több befektetőt is, mindenhonnan azt a választ kapták, hogy olyannyira elvont a koncepció, hogy a játék nem állja majd meg a helyét a mainstream szegmensben, ezen felül pedig többjátékos mód sincs benne, ami esetünkben inkább jó, mint rossz hírnek tekinthető. Hogy miért nem viszik a srácok a Kickstarterre a projektet? Mert elmondásuk szerint ahhoz is pénz kéne, ezen felül pedig egy komolyabb marketing kampány, de úgy látják, hogy a Kickstarter-hatás is leült az elmúlt időszakban, így biztosak benne, hogy nem jönne össze az az összeg, amire valóban szükségük lenne a munkálatokhoz.Természetesen a srácok nem adják fel, tovább házalnak olyan kiadóknál, akik az elvont világ és az online lehetőségek hiánya miatt is látnak bennük fantáziát. Művüket egyébiránt PC-re és PS4-re tervezik elkészíteni, és bár egyelőre a Unity 4 grafikus motorral dolgoznak, mire elkészül a végeredmény, a Unity 5-re optimalizálják az egészet.A Scorn egyébiránt saját bevallásuk szerint egy atmoszferikus, belső nézetes horrorjáték lesz, amit H.R. Giger inspirált, és leginkább az akciókalandok kategóriájába sorolható, tehát nem csak rettegés, hanem kemény tűzpárbajok is várhatóak benne.A Get Even egyik különlegessége, hogy a látványt valós helyszínek és emberek 3D-s szkennelésével hozták létre, de egyedinek mondható a kampány tálalása is, a történetet ugyanis két ellenséges karakter szemszögéből is végigjátszhatjuk majd.A játékmenet szempontjából az egyjátékos és a multiplayer élmény egybemosása ígérkezik izgalmas húzásnak: az ellened harcoló mesterséges intelligenciák szerepébe bármikor beugorhat majd egy másik játékos, jelentősen megnövelve ezáltal a kihívást.A Frostpunk a bejelentés szerint valamikor 2017-ben jelenik meg, kizárólag PC-re. A játékban a hangsúly az empátián, illetve a morális döntéseinken lesz, amelyek kihatással lesznek a játékmenetre, és amelyek olyan fontos tennivalóknál is fontosabbak lesznek, mint a túlélésünket meghatározó erőforrások menedzselése. A játék egyébként egy olyan fiktív, veszélyes, zord és fagyos világban játszódik, ahol a gőz hajtotta technológiák azért jöttek létre, hogy valahogy túléljük ezt a elkerülhetetlen hideget. A Frostpunkban az ígéretek szerint a morális dilemmák mellett stratégiai és a menedzsmentelemek is lesznek, így eléggé összetett produkciónak ígérkezik a 11 Bit legújabb fejlesztése.Abből a "világból" majd 2 db játékot is fogunk kapni....Ebben csak reménykedni tudunk ,hogy valaha lesz ebből játék. Korábban felkarolta őket a Team17, majd sajnos később leadtákUI: Ha ti még tudtok valamiről jelezzétek. Mivel én pc-s vagyok próbáltan olyanokat keresni ami oda is vagy csak oda jön.