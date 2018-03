Hol vannak a játékok?

Üdvözlök mindenkit!Az első írásom a jelenkori konzolgenerációról,egészen pontosan az abban való csalódásomról szól!Így aki tök elégedett meg minden,annak nem ajánlom hogy végig olvassa ezt!Ne kínozza magát feleslegesen!Atari 2600 al kezdtem a konzolozást,sokat láttam,tapasztaltam játékokból is,így született meg a jelenlegi generációról véleményem:Röviden,kis túlzással élve:Folytatásokon,remasteredeken,noname címeken tengődve várjuk a generáció elején/közepén beharangozott játékokat..Amik nagy eséllyel a generáció végén fognak megjelenni..Közben persze reménykedünk egy GTA 6 ban..Kicsit bővebben..Úgy isten igazából nem érzem azt hogy lenne olyan játék,amit ne lehetett volna megcsinálni az előző generációra,valamelyest visszafogottabb grafikával mondjuk..Ez a generáció az árnyalatnyival részletesebb kidolgozottságon kívül nem igazán szól másról.Nem a kreatív önkifejezés,az alkotás végterméke ma egy egy játék..Személy szerint régimódi konzolosnak vallom magam,a single player játékok érdekelnek.Nem nézegetem az fpst,nem kezdek el sírni ha nem 4k ban látom a tájat,nem hat meg hogy esetleg a falu legvégén álló kutya szemében ,nem elég kivehető a macskának a tükröződése,akire éppen ugat..ezeket köszönöm,meghagyom másokak.Játszani szeretek(mostanában inkább azt mondom szerettem) JÓ JÁTÉKOKKAL.Ma a nagy számokról szól minden..Konzolokon is megnőttek(változtak)az igények,amit sokan javulásnak élnek meg,én inkább a TARTALOM romlását érzékelem évről évre.(De a mozi is mélyrepülésben van a 3d óta)"Legyen nagy a felbontás,legyen 60 fps,mert jujj de rossz már a 30.Fuj,olyaaan izé"..És csak ez után(!) jön az hogy milyen maga a játék!Playstation 1 en sem érdekelt hogy szebb a Pc,hiszen olyanokkal játszottunk mint a Gran turismo,Parasite eve,Final fantasy-k,Tekken..Úr Isten,felsorolni is nehéz!Micsoda idők voltak azok!Akkoriban még nem a játékosok lehúzása volt a cél,nem hitették el az emberekkel hogy ha jó játékot akarunk játszani,akkor bizony új gépet kell venni!Inkább kreatívan megcsinálták a Fear effect 1,2-t pl,úgy hogy a háttér videó volt!Kihozták a maximumot a Parasite eve 2 ből.Megszülettek az első komolyabb(szándékosan írtam ezt,nem az Alone in the dark-ra gondolok)horror játékok!A Resident evil-ek!..Dino crisis!Silent hill:Ez a játék egyáltalán nem volt szép,de hogy oldották meg?Néha még rontottak is a minőségen,amitől még szürreálisabb lett az egész!Büszkén kihúzta magát a játék,és olyan pszicho horrort kaptunk,amitől még a legbátrabbak is összeszarták magukat!A kongás,vagy épp fűrész hangú zenék tökéletesen illeszkedtek ebbe a bizarr vízióba!Olyan játék volt ez ami nem volt előtte sehol,és sajnos utána sem nagyon..Amiért megérte konzolosnak lenni!Visszatérve a mondandóm elejére,úgy tudnám jellemezni a különbséget a mai konzolos feelinget és mondjuk a 90 es évek végi/2000 es évek eleji közt,mint a régi Beatrice,és a ma közti különbséget!Vagy mint a 98-2003 es év techno zenéi,és partyjai és a mai közti különbséget..Az első Xbox nak is még volt egyénisége:Kakuto Chojin,Tao feng,Forza,Halo..Azóta(17 év)az utolsó két címet kiegészítették a GOW al,és kész..Emlékszem mikor megjelent a GTA 3 ps2 re!Én,telefon a főnöknek:"-Fú,öhhhöm,öhhhöm!Nagyon lebetegedtem,szerintem egy hétig biztos nem megyek be dolgozni!"Ilyen hol van ma gyerekek?Ilyen játék ami ezt váltja ki!Max payne 1 nél,Devil may cry 1 nél hasonló volt! Aztán jött egy évre rá(!!!) a Vice city!..ismét telefon a munkahelyre:Itt van nekem ma is a ps4,de mikor ránézek,nincs az a szerelem mint mondjuk az első,majd a második iránt éreztem.Nem nagyon érzem azt hogy ez a gép értem van,nem nagyon érzem a játékokon azt hogy ezek tényleg el akarnak mesélni nekem valamit..Uram bocsáss:El akarnak varázsolni..Nem érzem azt hogy ÚJ alkotások lennének..Nem érzem azt hogy megvettem egy konzolt és mondjuk olyan(vagy jobb)Mortal kombatok jönnek még rá,minimum mint az X..A dlcket,erőltetett fizetős multit,az erőltetett frissítéseket,és azt látom hogy már telibe is rakják az egészet,kitolják a címeket a gen végéig,és közben talán már ps5 re fejlesztenek..Egyébként hogy jót is mondjak:Hellblade.(nem ebből van a nevem,ez a Dark soulsos nevem :))Ennél a játéknál éreztem azt a régi érzést mint a Ps1/2 idejében!Tudjátok:Na,eeeez az!EZ JÁTÉK!Hogy aztabüdös'...!De belegondolva ezt is meg bírták volna csinálni előző generációra is,mint ahogyan a Mortal x et,,vagy épp a Dark souls 3 at is.Ha most jelenne meg a Ps4/az One a GTA 6-al,Mortal 11el(csak mondtam valamit)Eddig minden megjelent volna ps3/x360 ra:Azt korrektebbnek érezném,mint elhitetni azt hogy ezt és ezt nem lehetett volna már megcsinálni erre és erre a gépre..Mondják ezt úgy hogy közben sorra érkeznek Switchre a játékok visszafogottabb grafikával!Anno az ember tudta hogy ha vesz egy ps2 őt akkor mondjuk minimum olyan JÁTÉKOKKAL játszhat ÉVEKIG mint a GTA3,Mortal kombat 5..Megvetted a Mortal 5 öt,de már vártad a 6 ot!És jött is a 6,majd a 7 is rá!Nem az hogy csinálnak 1,ismétlem 1 Mortalt/GTA-t az egész generációra!!!Még Playstation 1 re is volt 6(!) Mortal kombat, 5(!) Tomb raider!..Ez van ma?Nem.jön minden féle felesleges töltelék maszlag,csak az nem amire vágyik az ember.Tényleg ez a nextgen kedves Microsoft?A baltával faragott kalózos játékotok,meg a zombi püfölés?Ezt tudja nyújtani 2018 ban egy konzol?Ezért jött ki rövid időn belül 3x a One?A legerősebb konzol meg minden,ezért van?!Vagy esetleg még lesz rá egy új Halo,vagy egy Forza?Ennyi az össz kreativitás?!"Ezt kell csinálni-E"?!Úgy isten igazából EZEKKEL szeretnénk játszani?Elég gyakran szoktam mostanában elővenni ps1 es/2 es játékokat a ps4 mellett..A One on meg 360 as címekkel játszottam!Hogy lehetne feltámasztani a játékipart?Ha elkezdenének újra festeni,írni,zenélni,ALKOTNI a játék készítők.EL-VARÁZSOLNI a játékost.Ha vissza jönne a költészet a játékokba..Ha új,eredeti történeteket kezdenének el mesélni.De ehhez persze az kellene ha nem vennénk meg a remastereket/6.,7. részeket..de mivel megvesszük MERT NINCS MÁS,(22 es csapdája)azt gondolom a készítőknek kellene első sorban új játékokat ALKOTNI!Mert esetünkben pont fordítva vannak a dolgok,a jó single player ALKOTÁS ritka mint egy :Hellblade.