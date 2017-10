Hanazuki:Full of Tresatures

Tudjátok, hogy én sok fandomban vagyok bennt, most az egyiket szeretném bemutatni:





















Nos, ha azon gondolkodsz, hogy mi ez, mert tuti, hogy még nem hallottál róla, akkor olvass tovább! Tehát, eme bolgbejegyzést arra szentelem, hogy bemutassam egyik újdonsült értelmetlen érdeklődésem: A Hanazuki című internetes web széria, ami kifejezetten népszerűvé vált az utóbbi időben, különösen 4chan-en, ahol nagyon sok, és nagyon hosszú therad-ek követték a sorozatot. Nos, az Én Kicsi Pónim-hoz hasonlóan én is szkeptikusan álltam hozzá, mivel ez is egy újabb kislányos sorozat, és az sem keltett bennem jó előérzetet, hogy a ez egy YouTube-on futó sorozat, de amit az követett az........(Ha megakarod tudni, olvass tovább! ;))A sorozat helyszíne egy fiktív galaxis, ami anevet viseli. Ebben az univerzumban különböző színes holdak léteznek, és ennek az egésznek az összetartója a-nek nevezett repülő űrbaba, aki az egész univerzumot tartja egyben, és ő ad életet minden teremtménynek (nem abban az értelemben, mint amilyenre gondolsz most...). Ezeknek a holdaknak az "őrzői" az un., akik egy kijelölt holdon élnek. Feladatuk, hogy gondoskodjanak ezekről a holdakról, és az azt benépesítő lényekről. és érzelemközpontú erejüket használva megvédjék azt egy rejtélyes, sötét erőtől, atől. A holdakat úgy védik, hogy Little Dreamer egyad a holdvirágnak. Ezek a kincsek általában egy hétköznapi tárgyra hasonlító, fehér színű játék-szerűségek, amiket a holdvirág az érzelmeivel képes aktiválni, majd az adott érzelem színére színeződött tárgyat a földre dobja, és a helyén egy, az adott érzelem színén világító, és az adott érzelemhez passzoló arckifejezést vágójelenik meg. A sorozat főszereplője Hanazuki, a legújabb holdvirág, akinek életét és kalandjaid születése legelső pillanatától követi végig a sorozat. Hanazuki kezdetben megismerkedik érzelmeivel, a holdját benépesítő lényekkel a, de más egyéb és nem csak jó szándékú lények is élnek Hanazuki holdján, főként a hold sötét oldalán. Majd később megismer egy másikholdvirággal Kiazukival, és, egy lusta unikornissal akinek egy igen sötét múltja van, amiről nem igazán szeret beszélni. A sorozat folyamán Hanazuki még két másik, hímnemű holdvirággal is megismerkedik (véletlenek következtében....): Az emós, és a tipikius Hawaii-i izomagy, akik mind összefognak hogy megállítsák a Big Bad-et.Nos, ami miatt részben elnyerte a tetszésem a sorozat, az a stílusa, ugyanis ha az animáció nem lett volna ilyen érdekes és egyedi, akkor nem biztos, hogy végigszenvedtem volna az első 6 részt. A helyszínek (gyereksorozathoz híven) nagyon színesek, és Hanazuki holdjának fényes és sötét oldala mind más színvilággal rendelkezik. Előbbi leginkább pasztel színekben pompázik, utóbbi pedig neon színekben világít. A háttérelemek formája, valamint az univerzum vizuális kialakítása egyenesen a Steven Universe-t jutatta eszembe egy kis 80'-as évekbeli animés aláfestéssel:A 7.-ik résztől, Kiazuki megjelenésével ér véget az eredeti célközönséget megcélzó epizódikus random történetmesélés, és ezt a részt követően egy sötét háttérszálakkal megtámogatott, szerkezetes történet kezd el húzódni az évad utolsó részéig. Ezalatt megtudjuk, hogy Kiazuki valójában miért jött Hanazuki holdjára, Sleepy Unicorn valódi nevét, és azt, hogy miért lett lusta, és miért nem akarja használni a varázserejét, illetve, hogy Kiyoshi miért csak, a Big Bad ellen nem effektív, fekete kincsfákat tud növeszteni.. Ez a történetszál egyre nagyobb és terebélyesebb lesz a történet előrehaladtával, majd a utolsó részben igen korrektül záródik le minden.Tehát összegzésben annyit tudok mondani, hogy ez egy igen aranyos, és kifejezetten érdekes sorozat lett. A Hasbro és a Titmouse (ez a stúdió olyan sorozatokat ajándékozott a világnak, mint a) remek munkát végzett. Mivel ez egy elsősorban gyerekeknek szóló sorozat, ezért nagyon nagy komolyságot/mélységeket ne várjunk tőle, de egy MLP/SU szinthez mérve szerintem megállja a helyét, és megvan benne a potenciál, hogy egy igen nagy fandomot sorakoztasson fel maga mögé.Az első rész (a többi ingyenesen elérhető a Hasbro YT csatornáján):

