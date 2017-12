GTA V Doomsday Heist

Elég régóta rontom már a levegőt itt az oldalon, így aki szintén visszatérő olvasó, az már biztos tudja, hogy élek-halok a GTA sorozatért. Nemrég jött egy újabb frissítés az ötödik epizódhoz, azt szeretném kicsit kivesézni a későbbiekben.

Aki játszik a játékkal, olvassa itt, vagy máshol (nem, máshol nem :D) a híreket, az tudhatja, hogy a GTA V-höz időről-időre jönnek újabb frissítések, sajnos ezek azonban csak az Online részt érintik. Lehet ezen háborogni, vagy bele lehet törődni, de a tény az, hogy ezek mind ingyen jönnek, tehát elvileg egy szavunk nem lehetne. Az más kérdés, hogy nagyon sokan végre egy Single DLC-t várunk, ami valószínűleg sosem fog megérkezni az Online népszerűsége miatt. Nyilván a Rockstar Games is észlelte, hogy nagyon pörög a multi, rá is gyúrtak rendesen és viszonylag rövid közökkel hoznak nekünk valami frissítést.Ám ezekkel nekem is és még sok más játékosnak is van egy apró, pici problémánk: rettentő unalmasak. Vázolom a helyzetet, hogy miképpen is néztek ki eddig a frissítések. Nagyon sok pénzért vegyél egy épületet, legyen az droglabor, föld alatti bunker, repülőgép hangár, motoros klubház, meg még fene tudja mi. Ha ez megvan, szintén sok pénzért ízlésesen berendezheted, bár ez nem kötelező. Ezután kezd el az adott épülethez tartozó küldetéseket.És mi itt a baj? Elmondom. Minden egyes ilyen küldetés halál unalmas, egyfolytában ugyanaz kell csinálni, totál ugyanarra a sémára épül. Vagy autókat kell lopni és aztán eladni, vagy különféle termékeket kell lopni és aztán eladni, vagy megölni valakit, nincs változatosság. A hiba ebben az, hogy minden frissítés drága, de a pénz meg mindenkinek kell az újabb frissítés megvásárlásához, így mindenki beletörődik, hogy csak az egyhangú küldetéseket tolja egymás után, amik ráadásul nem is fizetnek túl jól. Mindez pusztán az ingame pénz farmolása felé viszi el a játékot, ami sokunk számára unalmassá tette az egészet.Talán ezt felismerve, vagy egyéb gyenge ötlet híján, pár napja a Rockstar bedobta a közösbe a Doomsday Heist nevű szösszenetet, ami végre nem a folyamatos, monoton küldetésekről és a pénzhajhászásról szól, hanem egy kis színt visz a játékba egy új és igen összetett rablás formájában.Persze itt sem fenékig tejföl minden, ugyanis kezdéshez már nem elég, ha a lakásunkban bemegyünk a küldetéses szobába, mert ott csak a régiek érhetőek el. Ehhez az újhoz venni kell ismét egy nem túl olcsó föld alatti létesítményt. Ismerős? Nem csodálom.Először nagyon örültem a dolognak, be is szívott jó pár órára a játék. Már kb. a 2/3-nál vagyok az egésznek és mostanra elértem arra a pontra, hogy úgy érzem ezt is túltolta a Rockstar. Ahhoz, hogy az első Final küldetést elérjek (ez durván a teljes rablás harmada és ez az, ami gyakorlatilag fizet is teljesítéskor), teljesíteni kell 3db előkészítő küldetést. Ezek amolyan bemelegítő feladatok. Menj ide, lopd el ezt, öld meg azt típusúak. Persze mindig a térkép legtávolabbi pontjára navigál a játék, hogy úgy tűnjön, hosszú a játékidő.Ha ezek megvannak, jön három Setup küldetést. Ezeket sajnos már nem lehet egymagunk megoldani, mindenképpen kell legalább egy másik játékos. Ezek kicsit nehezebb feladatok, van, ami kifejezetten nehéz lett, talán nehezebb, mint a Final. Végül pedig nyilván elérünk a Final küldetésig és akkor letudtuk a Heist 1/3-át. A későbbiekben pedig egyre több előkészület és Setup lesz, időhúzásnak.Mivel imádom a játékot, meg amúgy is maximalista vagyok ilyen téren, természetesen küzdök a cuccal, de már várom a frissítés végét, hogy aztán egy darabig ne nyúljak hozzá. Megjegyzem, a régebbi Heistoknál ugyanez az érzés volt a vége felé és ez most újra előjött.A frissítéssel érkezett néhány új Achievement/Trófea, amik abszolválása nálam szintén kötelező (lenne). Rockstarék olyannyira elborultak, hogy az egyik achi, név szerint a Masterminds, élettel nem összeegyeztethető, szinte teljesíthetetlen. Az lenne a feladat, hogy minden Setupot és minden Finalt Hard fokozaton, életvesztés nélkül kellene végigvinni, ugyanazzal a csapattal. Ugyanazzal a csapattal, mikor egy küldetés erejéig nem találok egy embert, aki ne rontana.És ezt nem elég egyszer véghezvinni, mert állítólag egyszer meg kell csinálnia egy 2 emberes csapatnak, majd egy 3 emberesnek, végül egy 4 emberesnek, tehát ez összesen 45 küldetést jelentene (ha mindent jól számoltam), amiben nem egy volt, ahol még Normal fokozaton is szenvedtem. Sok mindenki persze nem tudja megerősíteni, hogy valóban ez mind kell-e az achi megszerzéséhez, mert elvileg eddig a világon 2 ember hozta össze, PS4-en. Ugrott a 100%-os achi statom.Végül, ha már korábban a pénzhajhászás szóba került. A korábban megvásárolt épületeket, meg egyéb vackokat vagy nem lehet később eladni, vagy csak nagyon nyomott áron, tehát mindenképpen bukik rakta az ember. Ha az épületbe valami extrát pakolsz, pl. nem alap festést, berendezést, stb. annak az árát nem adja vissza a rendszer. Itt az új frissítésben pl. van egy achi, aminek az a lényege, hogy lőj ki egy másik játékost az ún. Orbital Cannon nevű fegyverrel. Ez valami űrbéli ágyú lehet videók alapján. Na, ez a szépség 900 ezer dollár és egyetlen lövés belőle még plusz fél millió. Jó drága achi, nem?Látom egyébként, hogy mire megy ki minden egyes frissítés. Arra akarják rávenni az embereket, hogy vegyenek valós pénzért játékbeli pénzt, Shark Cardot. Kvázi mikrotranzakció az egész, amivel nyilván a fizetős játékos előnyt szerez. Ahogy látom, illetve olvasom a hírekben, valószínűleg ebbéli törekvésük be is jött, mert óriási pénzeket kaszálnak és még mindig rengeteg játékos szaladgál Los Santos utcáin. Úgy érzem nem jó irányba ment el a játék. Egy történetet kibővítő Single DLC-nek sokan jobban örülnének. És mi lesz így a GTA next-tel?