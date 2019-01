GTA játékokat keresek

Hosszú ideje nem írtam már egy valamire való blogot és gyorsan leszögezem, hogy ez is rendhagyó írás lesz. Bocsi fiúk-lányok, nincs témám. Amiről viszont most írok az fontos nekem. Lehet, hogy alig olvassátok majd, vagy nem tud segíteni senki, de legalább ezt is megpróbáltam.

















Lényeg a lényeg, röviden-tömören, játékokat keresek a gyűjteményembe. És aki kicsit is ismer, rögtön rá is jöhetett, hogy itt bizony kizárólag GTA példányokról lesz szó. Némelyik ritkább, különlegesebb, némelyik átlagos, de mégsem tudom beszerezni, pedig kajtatok utánuk egy ideje.A szokásos köröket már lefutottam, eBay, Vatera, Jófogás, Hardverapró, szóval kérlek, ezeket ne javasoljátok.Sajnos úgy érzem, kis hazánk retro videojátékok tekintetében halmozottan hátrányos helyzetű. Egy vidéki nagyvárosban élek és őszintén szólva nem tudok róla, hogy nálunk lenne olyan bolt, kereskedés, ami direkt régi játékokra szakosodna. Ha jobban belegondolok, rendes konzolboltunk is alig van. Budapestet nem ismerem, arról majd írjanak azok pár sort, akik ott élnek és belemásztak a téma sűrűjébe.Érdekes dolog, mert pl. USA szerte megannyi ilyen bolt van, jól megfér egymás mellett régi és új, illetve minden platform szerelmese megtalálja magának a kincsit. Vajon Magyarországon hova teszik az emberek a megunt, régi játékaikat? Számomra rejtély. Kidobják, a padláson porosodik? Na, ezért nem találom én azokat a bizonyos címeket.Persze ott a másik véglet is, amikor valaki azt hiszi, csak mert régi, vagy ismert cím van a birtokában, azért egy vagyont kérhet, miközben valójában alig van már értéke a játékának. Szerény meglátásom szerint ez is amolyan magyar mentalitás, hogy az ezeréves vackainkért annyit, vagy több pénzt kérünk, mint amennyiért évekkel ezelőtt vettük.Figyelem, indul a hullámvasút, innentől csak felsorolás következik:PC GTA3 (H&H 92 Kft kiadás)- Elég gyatra nyomtatású magyar borítója és vacak, fekete-fehér, magyar nyelvű kézikönyve van.PC GTA Vice City (Automex kiadás)- Magyar borítós.PC GTA San Andreas (Multimedia Holding Zrt kiadás)- Magyar borítós, magyar nyelvű kézikönyv ?Városkalauz? néven.PC GTA Episodes from Liberty City (CNG.hu kiadás)- Magyar borítós, magyar nyelvű kézikönyvvel.PC GTA IV The Complete Edition- Magyar borítós, magyar nyelvű kézikönyvvel.És akkor a többi, ami nem PC és nem magyar kiadás:GTA1 és GTA2 Gameboy ColorGTA2 Sega Dreamcast (külön a brit és az EU verzió is érdekel)Ha netán valakinek meglenne bármelyik a felsoroltak közül és ellenállhatatlan késztetést érez, hogy eladja, kérem, ne fogja vissza magát! Küldjön egy privátot és egyezkedünk.Köszönöm, hogy elolvastad és persze nyugodtan lehet csevegni a használt játékokról, Magyarország helyzetéről ezen a területen, vagy ami eszetekbe jut.