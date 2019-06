Giolí and Assia - Egy szerelem zenéje

Mivel mostanra elérték azt a stílust, amilyen zenéket hallgatok, azt gondoltam érdemes írnom róluk egy kis ajánlót, hátha másokat is rabul ejtenek!Assia Nania olasz énekes, művész és fotós , és Giorgia Giolí Lipari szintén olasz producer duóról írok most pár sort, illetve hívom fel a zenéjükre a figyelmet..Elektro-pop a műfajuk gyűjtőneve, de igazából másból is van benne..Mostanában pl progressive is egy vonóval, aminek nagyon örülök! Például ez egy populáris dal újragondolása:Az élő és az elektronikus zenét keverik össze, de komolyan mondom, úgy, mintha valami sci-fi, fantasy filmből léptek volna elő! :Giolí és Assia egyébként a magánéletükben is egy párt alkotnak!Talán részben ez is lehet a zsenialitásuk, egyediségük kulcsa, talán ezért is néz ki úgy ahogy kinéz az egész produkció, mert nem csak zenében, de testben és lélekben is egyesültek!Ez olyan féle ritka szimbiózis, amire én nem is nagyon emlékszem hogy láttam volna sok ilyet elektronikus műfajban!Mintha egyek lennének!És akkor ott van a háttér, a helyszín ahol zenélnek! Nagyon kész amúgy az egész! :DEz az egész egy erotikusan túlfűtött, gyöngéd, látványos zenei kényeztetés!