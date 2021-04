Gears of War 4 áttekintés

Az első rész óta nem jelent meg PC-n Gears of War, pedig sok rajongót gyűjtött össze az első epizóddal. A Gears of War 4 érkeztével már nem csak konzolon, hanem számítógépen is élvezhetjük a szörny darálást. A történet ismét a Sera bolygón játszódik, ahol 25 éve béke honol. Sera népe éppen egy megemlékezést tart, amit néhány perces jelenetek keretein belül játszhatunk végig.

Két frakció található a bolygón, akik a COG fő hatalomból és a nomád életet élő emberekből állnak. A volt zsoldos főhőseink hárman vágnak neki kalandozó hadjáratuknak, hogy segítsék a nomád népeket. Ekkor botlanak bele a titkos és robotizált COG létesítményekbe, így a sztori elején robotok ellen fogunk harcolni. Majd jön a fordulópont, amikor is egy falu népét mészárolják le a szörnyek és elrabolják egyik hősünk édesanyját. A korábbi részekből jól ismert Marcus-hoz mennek segítséget kérni és itt kezdődik el az igazi harc a szörny seregek ellen. A látvány és a hangulat bámulatos az Unreal Engine 4 grafikus motornak köszönhetően. Mindenfelé a háborún átesett romos épületeket járhatunk be. Ezeket eleinte növényzet borítja, majd hamar változik a táj és bélszerű vörös nyúlványok terítik be az épületeket. Ügyelnünk kell hová célzunk, mert a vörös kapszulákat szétlőve fehér színű csúnyaságok támadnak ránk.Gyorsan mozognak, de már kevés lőszertől is szépen szétplaccsannak. A játéknak megmaradt a fedezék mögül lövöldözős stílusa és ezt az ellenséges szörny sereg is szereti kihasználni. Hamar fedezékbe vonulnak és sokáig ott is maradnak, hacsak nem robbantjuk ki őket a helyükről. Csupán két fegyver lehet nálunk és egyféle gránát. Lőszert néhol jól látható helyekről, néhol pedig kicsit elrejtett zeg-zugokból vehetünk fel. Viszont a fegyverek egy része tartalmaz közelharci eszközt is. A szörnyeket nem csak bajonettre szúrhatjuk, de hosszában ketté is vághatjuk a fegyverre szerelt láncfűrésszel. A sztori módban is találkozhatunk túlélő móddal, ahol a hullámokban érkező szörny sereget kell visszaverjük. Ekkor használhatóvá válik egy fabrikátor névre hallgató szerkezet, aminek a segítségével telepíthető fegyvereket és csapdákat helyezhetünk el a nagyobb védelem érdekében.Nem csak a felszínen fordulunk meg, hanem leereszekdünk a föld mélyére, hogy gyökerestől irtsuk ki a fenyegetést. Némely esetekben használhatunk robotokat, hogy megtisztítsuk magunk előtt az utat. Továbbá még motorháton is száguldhatunk az éjszakában, egy hatalmas repülővel harcolva közben. Elég sok átvezető videót nézhetünk végig, de szerencsére átléphetők az unalmas részek. Nem csak egyjátékos módban játszhatunk, mivel találunk kooperatív és multiplayer módot is. Közöttük olyan játékmódok kaptak helyet, mint a Horde mód, ahol a hullámokban érkező szörny sereget kell visszaverjük. Itt öt játszható kaszt közül választhatunk és a későbbiekben kártyák segítségével erősíthetjük őket. Nem maradnak ki a fegyverfestések és a boost-ok sem. Akik pedig egymást szeretnék lövöldözni, azokat várja a Versus mód. Akinek még nem volt szerencséje a sorozathoz, annak most itt az ideje kipróbálni a Gears of War 4-et, habár már azóta az 5. rész is megjelent.