GamesKombájn 4 - Asterix and Obelix XXL 2 játékteszt

Amikor René Goscinny és Albert Uderzo 1959-ben megjelentették az Asterix elnevezésű képregényük első számát, még maguk sem gondolhatták, hogy a képregény-történelem egyik legismertebb és legsikeresebb alkotását teremtik meg, amelyet majd számos rajzfilm, animációs- és mozifilm követ az elkövetkezendő 60 esztendőben. Mi sem volt természetesebb annál, hogy előbb-utóbb a videojátékok birodalmába is betegye lábát a két gall.









Avé Cézár vavan





Dilisek ezek a rómaiak!





Graficus Esteticus





A kocka el van vetve









Jaj a legyőzötteknek

/>Az első Asterix videojátékaz Atari 2600 konzolokra és ettől fogva kis túlzással élve számolatlanul érkeztek egymás után az új részek. Így jutottunk el egészen 2004-ig, amikor is a szebb napokat megéltmegjelentette mostani tesztalanyom előzményét az. Habár a Mario, Rayman, Donkey Kong hármasához nem sikerült szorosan felzárkóznia a játéknak, összességében véve a képregényekhez hű, humoros történettel, elnagyolt, karikaturisztikus animációkkal sikerült egy szórakoztató alkotást létrehozni, amely 2006-ban folytatást is kapott. Ennek a folytatásnak a ránc felvarrott változata érkezett meg, hogy több, mint 10 év után ismét szétrúghassuk a pökhendi rómaiak sejhaját.A történet a képregényekből ismert alapfelállás szerint alakul: Julius Caesarnak, a Római Birodalom urának igencsak szúrja a szemét a hadseregének ellenálló gall falucska, így ezúttal azt az ördögi tervet eszeli ki, hogy felépíttet Rómában egy hatalmas szórakoztatóközpontot,. Caesar Panoramix segítségével, aki valamilyen oknál fogva elárulta a gallokat, elrabol 3 nagy mágust és Las Vegumba hurcolja őket.egy egykori római kém győzi meg a két gall hőst arról, hogy Panoramix áruló és ha el akarják számoltatni, valamint megmenteni őt és a másik három druidát, úgy el kell menniük Las Vegumba. Ebből azért nagyjából sejteni lehet, hogy nem a God of War-hoz vagy a Red Dead Redemptionhöz hasonló mély, fondorlatos és drámai szálakon mozog majd a történet, de valljuk be őszintén, nem is ez az elvárásunk.Így hát megkezdődik a gallok nyomozómunkája, melynek során végigjárják Las Vegum tematikusan kialakított kerületeit: Lutetiát, WCW-t, LuckSore-t, Little Venetiát, a Kalóz-szigetet és a SeizeUs Palace-t.Asterix és Obelix rajzfilmekből is ismert ikonikus mondata valóban igaz a rómaiakra és az egész Las Vegum komplexumra. Miközben végigjárjuk a különböző kerületeket sorra szembesülünk a viccesebbnél viccesebb római katonákkal, amelyeket mind-mind ismert videojáték-hősökről mintáztak. Találkozhatunk a Super Mario Sunshine játékból ismertA játék az első részhez hasonlóan nem veszi magát túl komolyan, így különböző kombók segítségével a legváltozatosabb módokon verhetjük szét a rómaiakat. Azezúttal is megmaradt, ami az ügyesen mintázott karakterekkel, valamint az ötletes helyszínekkel együtt tökéletes atmoszférát teremtenek egy kis csihipuhihoz. Már pedig utóbbiból lesz rendesen, ugyanis a program egyre több és nehezebb ellenféllel szembesít bennünket, ami bár nem teszi a játékot annyira frusztrálóvá, mint az első részt, ahol olykor 1000-2000 rómait kellett jobb létre szenderítenünk. Szerencsére a készítők is észrevették azt, hogy az első rész monotonitása volt a leggyengébb elme az akkori játéknak, amiért elsősorban az eltúlzott számú összecsapások feleltek. Ezúttal, így kissé kiküszöbölték ezt a fajta egyhangúságot. Szintén jó ötlet volt, hogy, amelyek legyőzése bár nem jelent különösebben nagy kihívást, mégis szinte mindegyikük egyedi képességgel bír, így likvidálásuk különböző megoldási módokat igényel.Az Anuman Interactive, akik a Microids márkaneve alatt készítették el a remastered változatot igyekeztek grafikailag is ráncba szedni a több, mint 10 esztendős játékot., bár hozzá kell tenni, hogy a 2006-os rész vizuális megvalósítása a mai napig is megállja a helyét. A karakterek a 3D-s világ ellenére rajzfilmszerűek és helyenként igazán bájosak, a bejárható kerületek pedig mind vizuálisan, mind tartalmilag autentikusra sikeredtek.Sajnos, így továbbra is előfordulnak az eredeti részre is jellemző pocsék látószögek, a tereptárgyaktól helyenként teljesen elsötétülő képernyők, amik jelentősen megnehezítik az irányítást. Nem egyszer kellett boss fightokat újból kezdenem azért, mert egy-egy ugrás közben a játék kameraszöget váltott, mire én a következő mozdulatommal a mélybe zuhantam. Ezt leszámítva a játékkörnyezet nagyon szépen működik, a tárgyak vagy karakterek beakadása egyszer sem fordult elő a nagyjából 14-15 órás játékidő alatt.És nemcsak el van vetve, de nagyon boldog is az a kocka, mivel egy az eredetinél szinte minden elemében jobb játékot alkottak meg a készítők. Habár a felújítást nem vitték túlzásba,. Az egyik fontos játékmenetbeli újítás az, hogyegy nagyon egyszerű fejlődési fa segítségével. Nem kell egy szerepjáték összetettségére gondolni ekkor, de a rómaiak kiiktatása után kapott pontokból (amelyek a játékban sisakok) különböző,, illetve feljavíthatjuk a meglévőket is. Ilyen képességek többek között a csúszórúgás, a római katonák ostorként való használata, vagy éppen a felugrásból induló meteorcsapás. Emellett lehetőségünk van tovább növelni az életerőnket, pajzsokkal kiegészíteni ezeket, valamint szuperkombókat vásárolnunk. Az igazán nagy gyűjtögetőknek pedig ott vannak a minden egyes helyszínen, valamint súlyos pénzekért megvásárolható karakterek, amelyek a menüben lévőtekinthetők meg.Ezzel szemben. Ha szeretnétek nyüstölni a game-et, akkor mindenképp egy kontrollert ajánlok hozzá, billentyűzettel valami förtelem lehet ezt a játékot végigjátszani. A kontrolleres irányítás esetén is előfordul, hogy hőseink olykor-olykor nem azt és nem akkor csinálják, amit mi várunk tőlük, a helyenként pocsék kameramozgással egybekötve pedig a lehető legfontosabb pillanatban vezethetnek a halálunkhoz.A játékmenetet illetően további kritika illetiat, amelyek már az első alkalommal is könnyen kiismerhetőek és. A boss harcok között érdemi különbség nincsen, saját tapasztalatomból kiindulva többször haláloztam el a pocsék kameraszögek és kamerairányítás miatt, mint a főellenségek keménysége végett. Ugyanakkor dicséret illeti a készítőket amiatt, hogy Asterix és Obelix az eredeti résszel ellentétben ezúttal nem "sebezhetetlenek" és. Így egy kicsit hitelesebbé válik a játék a képregényekhez viszonyítva, ahol azért a csodafőzet nélkül nem mindig volt egyszerű dolog elbánni a rómaiakkal.Jajgatásból pedig jó sokat fogunk hallani a játék során, tesszük majd mindezt örömmel, hiszen mindig élmény, ahogy egy-egy ütés vagy dobás eredményeként Föld körüli pályára állítjuk a rómaiakat. A csihipuhiból pedig jól vizsgázik a játék, a néha kissé unalmas részeket logikai feladványokkal és bájos karakterekkel feljavítva., így bizakodhatunk, hogy a 2019-ben megjelenő Asterix & Obelix XXL 3 is hasonlóan szórakoztató alkotás lesz, amelyet az eddigi részekkel ellentétben már nemcsak egyedül, de ko-opban is végigjátszhatunk.- Semmi eget rengető. A szokásos klisés gall sztori, de ugye amúgy sem ebben várjuk erősnek a játékot.- A két gall hős továbbra is nagyon szerethető, ahogy Caesar és az ő szuper légiója is tele van esendő, de mégis mókás figurákkal. A karakterek sokfélesége pedig egyértelműen a program előnyére válik. Ki kell emelnem az ex római kémet Sam Schieffert is, aki poénos kommentárjaival üde színfoltot teremt a néha ellaposodó játék során. A videojátékos karakterek és a sok videojátékos utalás nemcsak kicsiknek, de a tapasztaltabb játékosoknak is élvezetté teszi a játékot.- A 3D-s platformvilág egyáltalán nem néz ki rosszul, sőt maga a világ sokkal jobban működik, mint néhány hasonló társánál (ld. Super Lucky's Tale). Nyilván találunk szebben kinéző platformereket is, de még mindig nagyon jól hozza a rajzfilmek/animációs filmek hangulatát.- A grafika mellett a zene és a hangok azok, amik segítenek úgy érezni a játékosnak, mintha egy interaktív Asterix rajzfilmben venne részt. Az angol szinkronhangok pedig 12 év elteltével is briliánsak.- Az irányítás néha kissé pontatlan, az olykor megőrülő kamera pedig csak ront ezen. Jó lett volna, ha ezt is ki tudták volna küszöbölni a fejlesztők. További negatívum, hogy 2-3 óra után monotonná, ismétlődővé válik a játék, szóval mindenképp érdemes ennyi időközönként szünetet tartani vele.- Habár nem váltja meg a platformer játékok világát, azért az Asterix rajongók, mint amilyen én is vagyok szívesen veszem majd elő pár évente a játékot, hogy kicsit átkozmetikázzam a rómaiak arccsontozatát. A rajongókon kívül azonban nem valószínű, hogy mások is később újrajátszanák a játékot.