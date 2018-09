Gameskombájn 3. - A HÁLÓzat csapdájában, avagy Marvel's Spider-Man játékteszt

A videojátékipar eddig meglehetősen sanyarúan, mondhatni mostohagyermekként bánt a szuperhősös témájú játékokkal. Az évek során számos értékelhetetlen, néhány említésre méltó és egy-egy igazi remekművet (Arkham széria és Marvel Ultimate Aliance) is kaptunk. A filmes univerzumokkal ellentétben itt inkább a DC tarolt, hiszen az Arkham sorozatnak hála 2009 és 2015 között teljesen zsebre vágta a rajongókat. Talán nem hiába várt ki eddig a Marvel, akik a Ratchet és Clank, valamint a Resistance játékokért felelős Insomniac Gamest bízták meg egy szuperhősös videojáték elkészítésével. Az Insomniac pedig csendben kivárta a megfelelő pillanatot, megfigyelte "ellensége" gyengeségeit és erősségeit, majd villámgyorsan támadott és győzött. Pont, mint ahogy azt Pókember is teszi a játékban.





TÖRTÉNETSZÖVÉSBŐL JELES









HÁLÓZATI HIBA...





ICIPICI PÓK FUT A HÁZ FALÁN





NEM CSAK MI SZÖVÜNK TERVEKET









PÓK POFONT A POFÁDBA!

ÉRTÉKELÉS

ÁTLAG





Már az elején le kell szögeznem, hogy én alapvetően DC párti vagyok (persze az utóbbi évek mozis borzalmait leszámítva) és az abszolút kedvencem Batman. Pókemberről a mozifilmeken, valamint néhány szombat/vasárnap délelőtti mesefilmen kívül nem voltak igazán ismereteim. Pont ennek tudatában mondhatom, hogymert elérte, hogy egy számomra eddig szinte érdektelen szuperhőst megszeressek és jobban beleássam magam a világába.Már az "in medias res" kezdés során is rendkívül szimpatikus figuraként tűnik fel a főhős, aki amellett, hogy épp úton van az egyik legnagyobb alvilági figura, Wilson Fisk - aka Kingpin - főhadiszállása felé, nem átall poénkodni kicsit a New York-i rendőrség vezetőjével, Yuri Watanabéval, és ahogy ő fogalmaz "Spider-Copként" felderíteni a bűnt a metropoliszban.ami miatt sokak kedvence ez a figura a képregényekben és a filmekben egyaránt. Számomra azért jött be nagyon ez a fajta humor, mert mellőzte az Iron Manre jellemző pökhendi és beképzelt stílust, teljesen mentes a felesleges ripacskodástól, ami utóbbit kifejezetten ellenszenvessé és idegesítővé teszi a szememben. A játék első felében tehát Pókember alapvetően egy laza, kötelességtudó, humoros karakternek tűnik, aki civil életében kutatóként segít Dr. Otto Octaviusnak speciális, neurointerfészes végtag-implantátumok előállításban (ezekhez a kutatásokhoz kisebb minijátékok is kapcsolódnak, amelyeket teljesítve értékes fejlesztési pontokhoz juthatunk). Emellett próbálja rendezni kapcsolatát volt barátnőjével, Mary Jane-nel és rendszeresen tiszteletét teszi a részben May nagynéni által menedzselt, hajléktalan szállón, a F.E.A.S.T-en is, hogy a szükséget szenvedőkön segítsen.amelyek az addigi csendes, kissé lagymatag cselekményt egy hamar más mederbe terelik. A játék utolsó harmada pedig nemcsak a játékmenet legtöbb és legizgalmasabb részét aktivizálja, de a történet és a főgonoszok is ekkor érnek a zenitre.Az alapsztori szerint Wilson Fisket, a dúsgazdag vállalkozót és maffiózót sikerül börtönbe juttatnunk, azonban csak hamar feltűnik a színen egy rejtélyes banda, az Inner Demons, akik szisztematikusan kezdik elfoglalni a korábban Fisk által bitorolt területeket és megszerzik annak erőforrásait. Hamarosan kiderül persze, hogyhanem egy egész összetett kis összeesküvés- és bosszútörténet, ami némi túlzással még egy MCU filmben is megállná a helyét, a DC-s mozikat pedig biztosan kenterbe is verné. A történet izgalmas, csavaros, néha-néha meglepetéssel is szolgál, de aki ismeri Pókember világát és ezt az univerzumot, azt szinte semmi nem fogja váratlanul érni. A történetmesélésre mindazonáltal ötöst kell adnom, mert rendkívül szépen vezet minket végig a játék a teljes sztori alatt,Amit addig fekete-fehérnek gondoltunk, az hirtelen sokkal színesebb lesz és még a "gonosz" karakterek motivációi is érthetővé válnak.Természetesen nemcsak a fő küldetést lehet és érdemes végigjátszani, ugyanis a játékban néhány mellékküldetés, számos kihívás és elvégzendő feladat is helyet kapott.de azért helyenként fogtam a fejem, hogy hogyan lehet négyszer-ötször ugyanazt a küldetést lenyomni a játékos torkán. Ennél sokkal idétlenebbre és unalmasabbra sikerültek a challengek és a különböző utcai, "rendfenntartó kihívások". Előbbiek eleinte izgalmasak (ld. élőben streamelik, ahogy bombák robbannak fel a városban, vagy bűnbandákat számolunk fel), de néhol galambokat (sic!) kell összegyűjtenünk egy hajléktalan számára vagy tudományos laborokat reaktiválnunk, hogy felszámoljuk a városban a légszennyezést, a madárinfluenzát stb...így azt ajánlom, hogy kövessétek a példámat és 3-4 fő sztoriküldetés után iktassatok csak be hasonló küldetéseket.a 40-50. alkalom után már inkább hagytam bennégni a balesetet szenvedő polgárokat az autóikban (tudom,tudom, pokolra jutok és megdöglök), és vígan elmentem a betörések, rablások, terrortámadások, túszejtések és emberrablások mellett is. Ha a különböző kütyük és a ruhám fejlesztéséhez nem lettek volna nélkülözhetetlenek ezek, akkor valószínűleg hagytam volna már pár alkalom után az egészet a fenébe. Míg a fő sztori küldetései egytől egyig izgalmasra és mesterien megtervezettre sikerültek, addig látszik, hogyAmi még jobban bosszantott az az, hogy ha ezeket a challengeket teljesítjük, akkor a végén a legtöbb esetben mindössze egy PS trófeával gazdagodunk. No comment... Ami megmenti ezeket a küldetéseket a bukástól az az, hogy közben lehetőség nyílik bejárni egész New Yorkot, fotókat készíteni a híres épületekről (pl. ENSZ székház, Manhattan Bridge, Avengers' Tower) és gyönyörködni a szemkápráztató látványban. Utunk során felkutathatjuk a Peter által az "emútnyócévben" hátrahagyott hátizsákokat, bennük olyan relikviákat fellelve, mint az MJ-jel eltöltött első közös vacsora étlapja, vagy gyerekek Pókemberről készült rajzai stb. A jutalmunk persze itt sem lehet más,mint...na, mondjuk együtt háromra!!!Hurrá!New York valóban egy nyüzsgő metropolisz látszatát kelti.Az emberek eközben ide-oda mászkálnak, ki munkába megy, ki rendezvényre igyekszik. Ami pedig plusz pont, hogy az emberek nem csak a sztori előrehaladtával változó eseményekre reagálnak, de Spider-Man felbukkanására is.és selfiet akarnak készíteni velünk, de olyanok is, akik nem hiszik el, hogy mi vagyunk az igazi hálószövő szuperhős,valószínűleg J. Jonah Jameson rádióadásai által agymosottá válvaUtóbbi műsorvezetőre visszatérve, minden egyes kisebb küldetés után jelentkezik legújabb, Pókembert lejárató témájú kis rádióadásával, ahol kíméletlenül leordítja azoknak a betelefonálóknak a fejét, akik védelmükbe vennék Pókembert. Egy vízvezeték szerelő urat példának okáért arra szólított fel, hogy inkább a budiját javítsa meg, minthogy hülyeségekkel traktálja őt, de filozofikus mélységekbe is eljut néha, így arról is elmélkedett ,milyen jó is lenne New York népének, ha neki lenne szuperereje.(erről az általam készített videók és képek is hűen árulkodnak), elég például a Grand Central Terminalre gondolni, ahol, ha éppen nem túszdráma zajlott volna, hosszabb időre is elidőztem volna, hogy megcsodáljam micsoda nagyszerű munkát végeztek a belsőépítészek. Mi pedig voltaképpen mindenre felmászhatunk, így nemcsak az ellenségeinket likvidálhatjuk a legkülönbözőbb helyekről és pozitúrákból, de a fotómódnak hála,A játék szép lassan, amolyan Marvel mozisan csomagolja ki a karaktereit a sztaniolpapírból és előbb utóbb kiderül, hogy mindenkinek van valami takargatni valója. Spider-Man kifejezetten szerethető karakter lett, aki ha kell humoros, ha kell ugyanúgy összerogy a nehéz döntések súlya alatt, mint bárki más.ami igazán a játék utolsó 1-2 órájában bontakozik ki, ahol én - videojátékok esetében már régen tapasztalt -Nem titok, hogya Daily Bugle csábos újságírónőjét,Utóbbival kifejezetten izgalmas küldetésre indulunk majd a játék felénél, ahol közösen, Pókemberrel együtt kell véget vetnünk egy halálosnak ígérkező túszdrámának.A rosszfiúk is megfelelő műgonddal kerültek megalkotásra. A játékban elszórt audiofelvételekből, jegyzetfoszlányokból szép lassan összeállni látszik a kép, csak hogy a játék végén kapjunk egy jól irányzott pofont, ami az addigi teóriáinkat a sutba dobja. Aki persze nálam jobban ismeri Pókembert és ezt az univerzumot az talán korábban is gyanút foghat, de alapvetőenIdővel egyre világosabbá válik, hogy nem mi vagyunk a történetben az egyetlenek, akik terveket szőnek. Kár, hogy a rosszfiúk többségét egyszerre, a játék utolsó 3-4 órájában zúdítja ránk a játék, így a legtöbb nehézfiúnak csak epizódszerepei vannak, komolyabb karakterboncolgatásra esély sincs.elsősorban a New Yorkban történő hálóhintázás alatt nagyszerű.Kellően hősies érzést nyújtott, de nem ment át túl pátoszosba. Egyébként az akciójelenetek zenéje pörgős, a nyomozós, lopakodós részeké sejtelmes, míg a drámaibb részeké fennkölt és megható.Talán egyedül J. Jonah Jameson angol hangja lehetett volna keményebb kicsit. Itt külön fel kell hívnom a figyelmet, hogy a német szinkron ismét kiemelkedőt alkotott, az Assassin's Creed Origins és az előző Tomb Raider mellett ez is olyan játék lett, aminek szerintem a német szinkronja jobb lett, mint az eredeti nyelvé.Alapjáraton a háromszöggel pókhálós, erősebb csapásokat vihetünk be, míg a négyzettel gyors, de kevésbé erős ütéseket. A kör gombbal a megfelelő pillanatban kitérhetünk az ütések elől, míg az x-szel egyszerűen elugorhatunk. Ahogy haladunk előre a játékban, úgyamivel különböző kombólehetőségek is élesednek. Így akár idővel könnyedén levegőbe emelhetjük ellenfeleinket a hálónkkal, de akár le is fegyverezhetjük őket. A játékba ölt nagyjából 30 órám alatt sikerült teljesen kimaxolnom a képességfát, anélkül, hogy túl sok challenget teljesítettem volna, mivel a játék alapjáraton elég sok xp-vel jutalmazza a játékost a fő sztoriküldetések során is. Én 4-5 különböző kombónál többet nem használtam, ezek is bőven elegendőek voltak az esetek 99 százalékában.ezekre azonban - legalábbis normál fokozaton - bőven van időnk felkészülni és megkeresni a helyes gombokat, egy Tomb Raiderben ez idő alatt már rég elhaláloztunk volna. A face-to-face harcon kívül, ami egyébként nagyon olajozottan működik - leszámítva néhány fennakadást a tereptárgyakon - a lopakodós rész igazán jól sikerült. Ellenfeleinket a hátuk mögé osonva likvidálhatjuk, de az Arkham játékokhoz hasonlóan lámpaoszlopokról, vízköpőkről, de még a tetőről lelógva is lefegyverezhetjük őket. Azonban oda kell figyelnünk, mert a játék jelzi azt, ha olyan személyt szeretnénk likvidálni, akinek a közelében olyan ellenség van, aki erre felfigyelhet és riadóztathatja a többieket.A Mary Jane-nel és Miles Morales-szel történő lopakodós, osonós részekben harcra nincs lehetőségünk, itt ügyességünk és eszünk segíthet minket abban, hogy eljussunk a pálya egyik részéből a másikba, anélkül, hogy bárki is felfedezne minket.Mindazonáltal elmondható, hogyElőbbiek kifejezetten hamar és könnyedén kiismerhetőek, ezzel kis csalódást okozva a nagyobb kihívásban reménykedőknek.A Spider-man összességében véve számomra ennek az évnek a második legjobb játéka a PS4-es gamek között. A God of Warhoz hasonlóahhoz hasonlóMindemellett nem lehet szó nélkül hagyni, hogyezzel kissé rontva a játékélményen.- Rég volt már részem ennyire jól felépített, izgalmas és viszonylag koherens történetben, ami a végén még katarzist is kiváltott belőlem. Kár, hogy a mellékküldetésekkel nem bővítették ki ezt az élményt.- A főszereplők, legyenek azok a jó oldal képviselői vagy rosszfiúk mind jól kidolgozott, motivációkkal rendelkező alakok, akik a sztori előrehaladtával egyre több mindent osztanak meg magukból. Ebben a játékban nem nagyon vannak fekete-fehér karakterek (Na jó, talán Mr. Negative :D )- Lenyűgöző. Bár a játékban van gyorsutazási lehetőség, egy kezemen meg tudom számolni hányszor használtam, annyira lenyűgöző élmény pókhálón tovaszállni a felhőkarcolók között és közben csak elmerülni a gyönyörű látványban. A játékban egyébként fotómód is van, így a legszebb látképeket bármikor meg is örökíthatjük, akár selfie formájában is.- Kellemes, a szituációkhoz illő zene, de semmi olyan,amit később még dúdolgatnék magamban.- Az irányítás könnyű és kellemes, csak néha-néha akad fenn az ember egy-két épületen. Ezek leginkább a harcrendszer során bosszantóak. Az ellenfelek átlagos intelligenciával rendelkeznek, a játék normá fokozaton nem nyújt nagy kihívást. A mellékküldetések és a challengek kifejezetten unalmasak.- A Pókember egyértelműen egy többször is újrajátszható játék, nem hiába készül hozzá new game+ is. Alapvetően a gyönyörű látvány és a sztori predesztinálja arra, hogy újból elővegyük, még akkor is, ha már tudjuk, milyen végkifejletre számíthatunk.https://www.youtube.com/watch?v=ASXUEls1-MI&feature=youtu.beA blogbejegyzés eredetije a TudatosanTomival blogoldalamon is elérhető.