GamesKombájn 1. - Elvesztettem a fonalat, avagy Unravel two a górcső alatt

2016-ban jelent meg az EA gondozásában, az EA Originals előfutárának tartott támogatói program keretében az Unravel első része. A platformer játék főhőse, Yarny, az apró fonalgombolyag hamar a videojátékos társadalom kedvence lett, így borítékolható volt, hogy pár év múlva, szintén az EA égisze alatt megjelenhet a folytatás is. Erre az idei E3-ig, helyesebben EA Playig kellett várni, ahol bejelentették, hogy az expóval egy időben, 2018. június 09-én elérhetővé vált a folytatás, hivatalos nevén az: Unravel two.

Kétség kívül a játék nagy részében kis túlzással több időt töltünk majd a levegőben, mint a földön. Mindezt pedig már nem egyedül tesszük - meglovagolva a mostanában ismét felvirágzó co-op hullámot - hanemA segítségre pedig szükségünk is lesz, hiszen a fonalgombolyagok szemszögéből leküzdhetetlennek tűnő vízáradatot, futótüzet, hatalmas szakadékokat és elektromos vezetékeket (is át kell ugranunk. Az akadályok áthidalásához nemcsak csomókat köthetünk, amelyekről lelógva fonalkötelünkön átlendülhetünk a túlpartra, de két csomó segítségével akárEbben nagy segítségünkre lesznek a többnyire sárgás színben felcsillanó kapaszkodópontok, amelyek mindig valami ehhez hasonló interakciós lehetőséget jelölnek. Pár óra után azonban már magunktól is tudni fogjuk, milyen módon kell átjutni egy adott pályaszakaszon.A játék szép fokozatosan tanítja meg a különböző képességek gyakorlati használatát, így szinte észre sem vesszük és már automatikusan kiszúrjuk a környezetben megbúvó kapaszkodópontokat, függeszkedőelemeket, és elsőre tudjuk, hogy a kis dobozkákat, vödröket stb. merre kell tologatnunk ahhoz, hogy továbbjussunk.ugyanis a kihívások a játék végéig ügyesen kerülnek kombinálásra.különösen a játék utolsó pályáin, ugyanis a nem megfelelő sorrendben vagy mennyiségben kötött csomók miatt könnyen kifuthatunk a fonalmennyiségből. Ha ez mégis bekövetkezne, akkor érdemes szépen feloldani a csomókat, visszafejteni a fonalat és újból átgondolni a megoldás menetét.Hasonlóan az első részhez- melyek között akadnak tajgán játszódó, de ipartelepen, gyárépületben lévő helyszínek is -vezet végig az utunk. Összességében elmondható, hogy a látványvilág szemkápráztató és nagyon könnyű belefeledkezni a táj szépségeibe, elfeledve például azt, hogy egy siketfajd vagy erdőtűz van a nyomunkban. :)tökéletesen passzol a játék ugyancsak könnyed stílusához, aminek "fő sztorija" alatt komolyabb kihívásokkal csak elvétve találkozunk majd, így akiélményre vágyik, az valószínűleg csalódni fog.alapvetően nem a furfangos pályadizájnban vagy a nagy mennyiségű platformer feladványokban, sokkalAz Unravel ugyanis egy bizonyos idő után megköveteli, hogy mindkét játékos azonos szinten legyen az irányítás birtokában, így a végjáték felé közeledve egyre többször fordulhat elő az, hogy az egyik, vagy másik fél ügyetlensége miatt mindketten elhaláloznak. Ilyenkor tényleg megeshet az, hogy már minden fonal...akarom mondani cérna szakad és rosszabb esetben szentségelésbe, szerencsés esetben hatalmas nevetésbe fullad a játék, csak hogy azután még egyszer újra próbálkozva sikeresen teljesítsük az adott fejezetet. Ettől függetlenülde ezek is inkább csak a játék utolsó harmadában.néhány apró bugtól eltekintvenem nagyon lehet rábukkanni olyan részekre, ahol már frusztrálóvá válna a gombnyomkodás.Az összesen 7 fejezetet - ami a játék fő gerincét alkotja - egymáshoz kapcsolódó, számomraköti össze, amelyben a készítők szerint a saját fantáziánkat is felhasználva összerakhatjuk a gombolyagok történetét. Minden fejezet lezárásakor apró emlékek kerülnek fel a vásznakra, amelyek szép lassan kirajzolják a teljes cselekményt. Nekem ez a rész az értelmezhetetlensége mellett elég értelmetlennek is tűnt, ittSzerencsére sikerült egy tökéletesen idióta és vicces sztorit kreálnunk hozzá az egyik barátommal, így máris feloldottuk azt a feszítő béklyót, amit az eredetileg komolynak szánt narratíva ránk erőltetett.Igazából nem is annyira hosszú az a fonal, sőt meglehetősen rövid.amit elég soványnak éreztünk, főleg miután kezdtünk belejönni az ugrabugrába. Szerencsére a fejlesztők gondoskodtak arról, hogy a játék befejezése után is legyen mivel foglalkoznunk, ígyaz egyes képességeinkre építő rövidkeépítettek a játékba, melyeket abszolválva kiszabadíthatjuk rabságban sínylődő társainkat is, ezzel újabb alakokat és színeket feloldva a játékban. Ezek a pályák már jóval nagyobb koncentrációt, türelmet, párban pedig sokkal nagyobb összhangot igényelnek, mint a fő sodorvonal pályái. Véleményem szerinta mindenféle felesleges sztorisallangtól mentes kooperatív platformer játék.A játék audioélménye is egészen lenyűgöző. Ez igaz mind a hangok, mind pedig a zenékre is, amelyek harmóniája a legtöbb esetben tökéletesen illeszkedik az adott pályarészekhez:Az, hogy a fenti játékkal mindössze 14-15 órát töltöttem, semmit sem von le az értékéből, sőt megerősít abban, hogy lehet egy rövidebb játék is tartalmas és szórakoztató.és a single player mód is egészen szórakoztató.esetleg egy sejtelmes és izgalmas háttértörténetet (vö. Ori and the Blind Forest),A játékminden más csak ízlés kérdése. Bátran ajánlom tehát aznemcsak azoknak, akik játszottak az első résszel, de azoknak is, akik csak szeretnének kipróbálni egy mindenféle erőszaktól mentes, családbarát, kooperatív játékot.: Van, de minek...: Mindkét alap karakter igazán szerethető, cuki, testre szabható figura, akik a játék végére igazán a szívemhez nőttek.: A platformer játékokkal összevetve igazán tetszetős grafikailag a játék. Könnyű belefeledkezni a gyönyörű tájakba két logikai feladvány között.: Néha észrevehetetlen, és néha lehetetlen nem észrevenni.: Olykor-olykor irányítási problémák, a coop tökéletes élmény (sajnos online coop nincs a játékban), egyedül kissé unalmasabb, meglehetősen könnyű story móddal, de annál nehezebb challengekkel.: A játék időről időre elővehető, de elsősorban haverok, barátok és családok számára nyújt önfeledt szórakozást. A blogbejegyzés eredetije a TudatosanTomival blogoldalamon is elérhető.