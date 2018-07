A fekete Audik kígyókként suhantak a sűrű forgalom tengerként széthúzódó folyamában. A szirénák sivítása alig hallatszott be a bézs bőrrel borított utastérbe.









Kelvin megveregette a vállam. Ránéztem. Rábökött a műveleti koordinátor plecsnire a vállamon.- Első bevetés! Nehogy elbasszuk. - vigyorgott a símaszk szövetén keresztül, amit csak a szeme állásából vettem le.- Kelvin, fosol? - Kontrázott rá Hang, miközben az anyósülésen terpeszkedett és épp hosszú barna haját fogta össze. Hang volt a legtökösebb csaj az egész szervezetnél. Profi túsztárgyaló és disztraktor.Sofőrünk és felcserünk, Remete az utat figyelve csóválta fejét. Tudtam, hogy halkan röhög.Hang hátrafordult, zöld szemében sárga szikrácskák pattogtak, ahogy megcsillant bennük a fény.- Pléd, évek óta együtt egy csapat vagyunk, te voltál a legalkalmasabb, hogy Rács helyébe lépj.- Tudom, Hang, de igyekezz, mert nem készül el a szerkód, három utcányira vagyunk.- Értettem, Százados!- vigyorgott Hang, és arcára rántotta a símaszkot, fejébe húzta a rohamsisakot.A forgalom ritkult, majd elértünk egy rendőrségi kordont ami utat engedett nekünk. Az utca üres, a baloldalon 20 méterre az Óvoda, ahova a szemközti Bankból átrohantak a rablók. Az agyam pörgött. Egy csoportnyi gyerek és kettő óvodapedagógus a túszok. Öt elkövető. Brutális szituáció arra, hogy átessek a tűzkeresztségen. Ma vagy hősként vagy bűnösként fogok este lefeküdni aludni. Vagy nemis élem túl, Benne van a pakliban.Kipattantunk a kocsiból. Hang előrement, hogy tájékozódjon a helyzetről miközben a másik nyolc kommandós is kiszállt a másik két autóból.- 14 gyerek van benn. A túsztárgyalások nem vezettek eredményre, Az egyik pedagógus sorsa kérdéses, a támadók feszültek és agresszívak. Ismétlő karabélyokkal vannak felfegyverkezve. - összegezte Hang, ahogy visszaért. A kezembe nyomta a kérdéses épületrész rajzát.- Rendben. Sátor, Pengő és Kelvin az egyes raj. - morogtam.Az érintettek kiléptek.- Feljuttok a tetőre, van egy szervizlétra hátul az egyik tetó ablakon keresztül behatoltok az épületbe és megközelítitek a termet. Maximális csendesség. Észak felől jöttök, az egyes ajtón fogtok behatolni.- Értettem! - pattant Kelvin válasza, majd arrébb húzódtak.- Lapát, Kecske és Aranyhaj. Második raj.Aranyhaj - csapatunk másik női tagja - haja szokás szerint kilógott a símaszk alól. Szórakozottan tömködte vissza, tekintetéből már sütött a bevetésekre jellemző koncentráció.- Földszint, portabejárat. Tietek a hátsó rész, a folyosó, ha valaki arra megy kapjátok el.- Vettük. - morrant Aranyhaj, és odaléptek Kelvin osztaga mellé.- Drót, Wax és Katica, hármas raj,Katica két méter húszas termete kimagasodott a többiek közül, pedig még lányaink is 190 cm magasak voltak. Kezében már ott figyelt a rohampajzs aminek bal felső sarkán egy aprócska , a lányától kapott katicabogár matrica figyelt. Félévbe telt mire engedélyezték.- Tietek a frontfal. Szemből mentek be, a szomszéd teremből, van ott egy régi letapétázott ajtó. A túszejtők nem tudnak róla. Katica, te csak a gyerekekre koncentrálj. Kelvin, Hang és én fogunk nyitni. A terem egyes bejáratán megyünk be. Az akcióra harminc másodpercünk lesz. Szabad tűz, kiemelten védendő túszok, és nulla tolerancia.A nap forrón sütött ahogy elindultunk a szomszéd épület takarásában. Fekete kevlár ruháink és MP5-ös géppisztolyaink ontották a meleget. Forró volt a hangulat.Aztán ott voltunk az épületnél. Kelvinék már mentek is felfelé az létrán, a másfél-mázsás kommandósok macskaügyességgel kúsztak felfelé a kiálló fémrészeken. Közben az utca felől felharsant a túsztárgyalók hangja, hajlottak a megyegezésre. Elterelés. Elkezdődött az akció.Ahogy beléptünk a hátsó bejárton, Aranyhajék elindultak hátrafelé, Katica és az én rajom pedig a folyosó másik végén lévő terem felé. A folyós üres volt, egy-két elhagyott gyerekjáték hevert itt-ott. Katicáék lefordultak, a párhuzamos folyosóra, mi pedig felkészültünk, a kérdéses ajtó már csak 2 méterre volt. Szemből feltűnt Kelvin raja. Közrefogtuk a termet. Megsimítottam a headset mikrofonját. 2 sercenés volt a válasz, láttam, hogy Kelvin kicsit kivár, majd odanyúl a szájához, Harmadik sercenés.Kintről beszűrődött a túsztárgyaló hangja, és előttünk a falon túlról pedig az egyik túszejtő üvöltözött, de nem értettem mit. A jéghideg érzés már a vállamra ült.Fél perc.Megkoppintottam a mikrofont.Hang ellépett mellettem és megjátszottan túlfűtött hangon bekiabált az ajtón, miközben én már moccantam és fordultam befelé.- Le vagytok tartóztatva rosszcsontok! - kurjantott Hang, mire a látóterembe kerülő összes arc felénk fordult. Bal kézre mellettünk Kelvin is behatolt az ajtón és már lőttünk is. Ketten felbuktak, miközben a terem túlsó végében az egyik túszejtőtől fél méterre átszakadt a fal és benyomult rajta Katica hatalmas rohampajzsát vízszintesen tartva pisztolyával fejbe lőtte a mellette álló összezavarodott túszejtőt és ellépett a gyerekek felé, letérdelve előttük. Drót és Wax fegyvereiket előreszegezve a nyomában. Ekkor a negyedik célpont tüzet nyitott a kezében tartott kopott karabélyból a gyerekek felé, egy fél sorozat ki is száguldott mire Hang három lövéssel elintézte.- Négy tangó eliminálva. - jelzett Remete miközben már lépett is a gyerekek előtt fekvő test felé. A fiatal nő hátán vérnyom terjengett. - Egy túsz sérült, azonnali kivonás kel!. -morogta, miközben letérdelt az óvónő mellé.Ekkor hátulról fegyverropogás csattant, majd két éles lövés, és csend lett.- Ötödik tangó eliminálva, Kecskét meglőtték. - hallottam Aranyhaj hangját a rádióban. - Megmarad. - tette hozzá.- Veszély kontroll alatt, mentőegységek jöhetnek.- szóltam bele a rádióba, miközben Hang már le is tépte a maszkot csokoládébarna lófarka meglibbentés és a gyerekek felé fordulva dicsérte agyon Katicát akinek mattfekete pajzsán fémszínű tölcsérek keletkeztek a felfogott lövések hatására. Katica letette a földre a pajzsot és enyhe remegéssel arrébb lépett.- Lehet lesz egy veszteség. - morogta Remete, csapatunk orvosa, miközben a fiatal óvónő krétafehér arca fölé hajolt. Kezében epiperin és infúziós tasak.Kérdőn néztem rá.- Nem most kapta a lövést. Ő a kérdéses túsz. - morogta Remete.A mentősök beléptek, és átvették a sérültet miközben Drót és Wax már takarták is le a hullákat,Hang pedig már a földön ült törökülésben, rögtönzött mesét mondott a rohampajzs katicabogaráról a gyerekeknek, az összes riadt tekintetet magára vonva. Ez a nő egy boszorkány, gondoltam, a jók közül.Katica az ablaknál állt.Odaléptem hozzá.- Konrad. Igazi szuperhős vagy. - vertem hátba.Láttam rajta hogy eléggé kész van.- Kösz Paulo. Kicsit most rottyon vagyok. Hagyj lógva.- Oké testvér.Közben Hang kissé nyögve felemelte a pajzsot miközben folyamatosan fosta a szót a katicabogár-lovagról és a gyerekek mint egy raj kiskacsa mentek utána. Katica ellépett mellőlem, odalépett Hang mellé átvette a pajzsot és a gyerekektől körülvéve elindultak kifelé. Aztán valaki a nyakamba ugrott.A másik óvónő, vértől csatakos ruhában, szorított mintha én lennék az utolsó szalmaszár. Vállamba fúrt arca felől hüppögés. Átkaroltam, finoman.- Nyugalom, hölgyem, már vége van, Ön remekül helyt állt, megtette amit lehetett. - morogtam a sablon szöveget, és mint mindig, most is totálisan komolyan is gondoltam. Álltunk vagy félpercig így, és kicsit könnyebbé tette az agyamra toluló adrenalin elviselését. Megcsináltuk, ez volt a hetedik bevetésem, és az első, mint irányító. Sikerült.Nem kellett semmi csak egy kis szerencse, hidegvér és...Fél perc.