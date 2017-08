A Farming Simulator az egy nagyon jó játék én ajánlom mindenkinek és irok is a játékról egy picit bevezetlek titeket a(z) Farming Simulator játék világába az első képen amit láttok azon a farming simulator 2017-borító képét láthatjátok.





Na a(z) farming simulator az egy farmos játék ahogy a nevéböl is értetődik a játékba rendesen kel vetni szántani bálázni eladni venni állatokat terményt stb. Szóval aki szereti a farmos játékokat annak nagyon ajánlom meg aki szereti a simulátorokat azoknak is ajánlom! mind 2014-et 2015-öt 2016-ot 2017-et és a legujabbat a 2018-at én még csak a 2014-el játszottam az nekem nagyon tetszett a többi is tuti teteszene mert csak egyre jobb és jobb.És mellékesen én ijen blogokat fogok irni mármint simulátorok ról meg más ról is uj játékoról uj felkapott játékokról az én kedenc játkaimat és hogy mért is a kedvenc játékom az a bizonyos játék szóval köszönöm hogy ha elolvassátok. Remlem ez a blogom tetszeni fog nem ugy mint a többi kritikát ijatok komentbe hogy jobb ez mint a többi vagy rossz vagy stb. további szép napot mindenkinek