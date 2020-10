Emulátoros Demon's Souls élmények és egy kis Animációzás!

Sziasztok!

Tudom régen jelentkeztem már, de azért még élek. Sajnos továbbra is borzalmasan menedzselem a szabad időmet, de azért történt néhány dolog, amely szót érdemel.Az első ilyen a Souls játékok iránti rajongásom. Számomra a Dark Souls talán minden idők egyik legjobb játéka, és már régi vágyam volt, hogy a nagy elődöt is kipróbáljam, de konzol híján ez eddig nem jött össze.Reménykedtem, hogy a felújított Demon's Souls kiadásra fog kerülni számítógépekre is, de az elmúlt néhány hét után erről már nem álmodozom többé. Ráadásul nekem a felújított verzió kinézete valamiért nem is tetszik. Használt konzolt nem akartam venni, mert eléggé lutrinak tartom, ráadásul alig volt olyan játék a PS3-asra, ami engem érdekel és exkluzív.Gondoltam hát egyet és kíváncsiságból megnéztem, hogy mi a helyzet az emulálással, de nem vártam tőle sokat. Kellemes meglepetés ért. Néhány percnyi beállítás után, és egy kis későbbi finomhangolással megdöbbentően jó eredményt kaptam.Persze az én gépem viszonylag erősnek számít, a Demon's Souls pedig nem mai darab, de engem meglepett, hogy milyen jól fut a játék. Még a magyarítást is rá tudtam tenni, így hát magyarul álltam neki.Nem akarok nagyon ömlengeni a játékról, de nekem messze jobban tetszett, mint a túlnyújtott Dark Souls 2: Scholar of the First Sin.Az első óra tényleg megdolgoztatja az embert, utána viszont már jön a megszokott Souls-like recept, és a játékos szabályozhatja a nehézséget. Ész nélkül mész előre, akkor a nehézség Hard. Ésszel mész előre, akkor medium, ha pedig megállsz a jó helyeken farmolni, akkor a játék easy.Én az utóbbit választottam, hogy a játék legtöbb részét kiélvezhessem.A Demon's Souls viszonylag rövid, de nekem sikerült több mint huszonöt órát beleölnöm mire megláttam a stáblistát. Nem bántam meg egyetlen percét se.A grafika szerintem nem vészes, bár nálam ez mindig másod szempont volt. A játékmenet nagyon jó, és persze büntet, ha hibázol.A történet nekem nagyon tetszett. Tudom, a legtöbben azt mondják, hogy a Souls játékoknak nincsenek történetei. Én ezzel egy kicsit vitatkoznék. Szerintem igenis jó történetek bontakoznak ki a szemünk előtt, de az elmesélési mód teljesen más, mint a megszokott. Én élveztem ezt a kis kalandot, és a másik befejezés még hangosan hívogat.A Dark Souls és a Demon's Souls is kiváló játékok. A Dark Souls folytatásai ugyan szintén jó játékok lettek, szeretem is őket, de valami hiányzik belőlük, ami a két elődbe, még ennyi év után is megvan. Ezt a valamit én stílusosan léleknek hívom.A másik dolog, amit meg akartam osztani veletek, az egy újabb animáció.Mivel Démonok lelkeit szereztem meg, így kevés új dolgot tanultam, de azért készítettem egy videót.Ezúttal a vegánságot vettem górcső alá, a magam sajátos módján. Nyilván én ezt nem bántásból csináltam, és szerintem nagyon karót nyeltnek kell lenni ahhoz, hogy ezen valaki besértődjön. Szerencsére eddig nem is történt ilyen.A videóról elöljáróban csak annyit, hogy háromnapi tömény szabadidő, és egy szembevérzés kellet az elkészüléséhez.