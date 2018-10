Elkészült a Vampyr játék magyarítása

Több hónapnyi kitartó munka után végre elkészült a Vampyr szerepjáték magyarítása, amely már bárki számára elérhető. Ennek, valamint a több szem többet lát elv apropóján a holnapi napon streamelem kicsit a játékot, hogy bepillanthassatok a magyarításba, egyúttal segíthessük a készítőket a hibák javításában. Tartsatok velem!

















/>Ma délután került ki a játék magyarításáért felelős Facebook csoport üzenőfalára a nagyszerű hír, hogy már bárki számára elérhető a Vampyr magyarítása. Természetesen ez még csak amolyan bétateszt jellegű, kifejezetten szívesen veszik a készítők, ha a nagyközönség jelzi az esetleges grammatikai, stilisztikai vagy fordítási problémákat.,melynek elkészítésében, pontosabban a fordításban szerény személyem is részt vett,így mindenképp frissítsétek a game-et, mielőtt telepítenétek. A játékban talált hibákat, illetve észrevételeitek és ötleteiteket a telepítőben található e-mail címre küldhetitek el:Szeretnék én is aktívan részt venni a tesztelésben, így a holnapi napon magam is streamelni fogom a játék magyar nyelvű változatát a YouTube csatornámon. Örömmel venném, ha néhányan velem tartanátok, nemcsak azért, mert a Vampyr egy lenyűgöző hangulatú RPG, hanem mert ezzel segíthettek is abban, hogy a magyarítás egyre jobb és jobb legyen.Stream időpontja:YouTube csatorna: TudatosanTomival Stream címe:Szeretettel várlak Benneteket!Az eredeti bejegyzés elolvasható a TudatosanTomival blogoldalon.