Elite Dangerous: Beyond első betája

A játék fejlesztője Frontier, nemrégiben tett közzé egy videót az új Beyond frissítés első negyedéről, ami igencsak sokat lendíthet a játékosközönségen.Ami a legfontosabb, ez a frissítés MA azaz Január 25-én már elérhető!A Chieftain hajó sokkal jobban manőverezhető mint a hozzá hasonló méretű és súlyú hajók, ezért jól megállja a helyét a csatákban.A Beyond első negyede változásokat fog hozni a játék fő mechanizmusába. Közé tartoznak a mérnöki mechanika könnyebb elérése, küldetés jutalmak, és egy nagy változás a bűnözéshez és a büntetésekhez.Az első negyed végre elérést ad, hogy a barátaiddal tudj közös küldetéseket teljesíteni szép jutalmakért.A parancsnokok el tudják érni ezentúl a már meglátogatott rendszerek kereskedelmi adatait, így változtatva az útjukat a tejúton.A Beyond újabb változásokat hoz majd a bolygók kinézetébe, és az év folyamán fokozatosan javítani fognak rajta.A GalNet már hallgatható is lesz, nem kell folyton újságokat olvasgatni! Így akár pár röpke fényévet is szórakozva tudunk eltölteni :)A beta mindenkinek elérhető PC és Mac-en is, amit az alapjáték tulajdonosok és a Horizons játékosai is egyaránt élvezhetnek!

Nézd nagyban ezt a videót!

Akinek esetleg még nem lenne meg a játék, az egy egész barátságos áron itt meg tudja szerezni!