Egy Progressive Angyal története

Jó minőségű fejhallgató,vagy hangtechnika javallott az alábbiakhoz,és az elektronikus zene szeretete sem utolsó..Azt gondolom az elektronikus zenét is lehet csinálni,játszani sokféleképpen..Lehet gagyin,egyszerűen,átlagosan,és lehet úgy is mint ahogyan anno a Deep Dish,Satoshi Tomiie,Nick Warren,Sander Kleinenberg(..) csinálta mondjuk a kétezres évek elején..Művészi szinten..Na már most pl a Deep Dish ,és az a fajta minőségi progressive house amit játszottak szinte velük együtt tűnt el..A többiek maradtak ugyan,de egyfajta átalakulás történt a hangzásvilágot illetően,valahogy töredezettebb,szárazabb zenéket kezdtek játszani..Szóval a régi mixeket hallgattam,vártam hátha eljön valaki megint aki visszahozza a művészetet a progressive house műfajba..úgy igazán..hát megtörtént..Alesia Arkusha, alias Miss Monique személyében!Újra ég a tűz! De még hogy,csak úgy lobog!!!Az Ukrán csoda gondolkodós, ki-kapcsoló, történet-mesélős zenét játszik.Utaztatós..Olyan igazi "ahan" dalokkal..Egészen pontosan megtudom mutatni melyik az a szettje amikor "beleszerettem:16:50 nél történt meg végérvényesen..Leraktam a súlyzót és csak figyeltem,hallgattam..Jézusom,de kurva jól szól ez a zene itt,ebben a közegben.Hallottam már korábban az eredeti változatban,de itt most mindent vitt!Ennek ITT a HELYE!Mintha egy gyárban a gépek életre keltek volna!Jó,gondoltam,ez már nem is zene,ez művészet!Nem biztos hogy ilyen a többi is..De,ilyen..Szinte mindegyik szettje,kivételes élmény..Komolyan mondom,alig várom a podcast-jeit,az hogy mindegyik kiemelkedő,művészi az még számomra is meglepő,de ugyanakkor már mosolygok mikor megjön az értesítő hogy új szettet rakott fel.."Fuh,ez is biztos jó lesz.."Mert az hogy egy két szett jól sikerül,oké,megesik,de az hogy mindegyik szettjében van valami különleges,az már úgy azért figyelemreméltó..ebben itt pl brazilosan kicsit:A múltkor telefonon beszéltem a haverral,mikor jött az értesítő,mondtam neki hogy-Most le kell tennem,buszon ülök,meg kezdődik egy live set..-Monique?-kérdezi..-Jaja..-Gondoltam,küldd már át a linket! :D-Oké! :DÉrdemes megnézni a hölgy fejlődését,régebben még szinte disco-s slágereket játszott,(egyébként azokat is jól)mára azonban a neve a minőségi progressive house utazásra a garancia.Nem hiába pl a Radio Intense Yt csatorna leg-elismertebbje.Ezek a szettek nagyon finoman pulzálnak,derengenek,épp hogy meg meg csillannak a szélei..Néha egészen darkos-ig' elviszi,és "bekeményít",de persze csak a maga finomságában mint itt is 39:40 nél:Mindegyik szett kivételes gondoskodással,odafigyeléssel készül.Az is imádni való szerintem hogy amilyen visszafogottan adja elő ezt az egészet..Amit csinál szerintem az a maga kategóriájában már művészet!Komponálás..Ennyit gondoltam most a betűkből,remélem lesz még akinek tetszik!A legújabb szettjével zárom soraimat!Komolyan mondom tisztán beállok az előadásaitól,és teljesen más világokban járok! Imádom!Minden szett,egy külön történet..