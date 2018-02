Egy Apple user keserű vallomása

Jó pár napja érlelődik bennem a gondolat, hogy a címben említett témáról írni akarok egy bejegyzést. Sokáig vívódtam, hogy megtegyem-e, mert egy kicsit árulásnak érzem magammal szemben ezt az egész témát, de az utóbbi időben annyi keserűség ért a hőn szeretett almás cég felől, hogy totálisan elegem lett az egészből.













Engedelmetekkel egy "kicsit" visszarepülnék az időbe, egészen pontosan az első iPhone megjelenése elé. Világéletemben imádtam a kütyüket, folyamatosan bújtam a különféle fórumokat, néztem a műsorokat, hogy szélesítsem tudásom a témában. Mindig birtokolni akartam a legmenőbb, legcoolabb izéket. Volt, amikor jó üzleteket kötöttem, volt, amikor átvertek az árral, de amint a kezembe fogtam az adott fülhallgatót/laptopot/bármit, egyből jobban éreztem magam.Fura módon, így visszagondolva, a telefonoknál valahogy nem éreztem soha azt, hogy ez igen, nem volt meg a WOW faktor. Sorban álltam a Telekomnál a legújabb Sasmsungokért. Nyomkodtam az LG-t, Alcatelt, Sony Ericsson-t, magyarul bármit, ami épp a legfrissebb, legjobb volt. Addig nyilván még csak fogalmam sem volt arról, mi az, hogy Apple.Aztán egy akkori barátnőm unszolására vettem magamnak egy iPodot, tudjátok, azt a tárcsásat. Egészen döbbenetes élmény volt birtokolni, a horror ára ellenére. Valami negyvenezer Ft volt akkoriban. Utána értesültem, hogy ez a cupertinoi cég szokott nagy rendezvényeket tartani. Bemutatták az első generációs iPhone-t, ami ugyan technikailag nem feltétlenül volt a csúcs, de az a design, a köré felépített sztori teljesen elrabolta a szívem. Mondanom sem kell, ahogy megjelent itthon, ott álltam a sok birka között már az első nap, úgy éreztem, megtaláltam A telefont. Imádtam. Lenyűgözött. De nem csak a termék, hanem maga Steve Jobs is, akiről ordított, hogy egy maximalista, kicsit sem jó fej vezér. Aki hibátlan terméket akart adni, mindig.Ha esetleg nem láttátok a Jobs című filmet, ajánlom, Fassbender nagyot alakít benne. A munkám kapcsán sokat tartok előadásokat, prezentációkat, valamint kommunikálok 3rd party cégekkel. Sok fogását ellestem SJ-nak. Visszatérve a telefonokhoz: nyilván évente cseréltem a modelleket, egészen egyszerűen mindig volt valami, ami olyan pluszt nyújtott, amire a konkurencia nem volt képes. Tudta nagyon jól mindenki, hogy a vállalat atyaúristene beteg, rákkal küzd. Ő megnyugtatta a befektetőket, alkalmazottakat, mindenkit, hogy Tim Cook jó döntés, mint utód, együtt látják a víziót.SJ elhunyt, az cég gyászolt és szárnyalt. Az én meglátásom szerint egészen az 5S-ig. Onnantól hiába az űrszámok, a mérhetetlen bevétel, egészen egyszerűen eltűnt a precízió, ami az addig szinte kikezdhetetlen iOS szenvedéseiben materializálódott. Az addig betonstabilnak gondolt OS betegeskedett. Kifagyott. Szaggatott.Persze a launch után pár hónappal mindig rendbe rakták, de a lényeg az utána kifejezésen van. Jobs idejében, ha ez megtörtént volna, valószínűleg elbocsájtja a fél céget. Szóval mindig jöttek az új telefonok, de már én, a kissé elvakult, zárt szemű hívő is éreztem, hogy például az S7 megalázza szeretett készülékeimet. Jött a nyolcadik generáció, újfent váltottam egy 8 Plus-ra, után pedig az X-re. Őszintén és szívből megutáltam három hónap alatt. Nem a notch, vagy a túltolt animoji zavart, egyáltalán nem. Olyan funkciók akadtak benne, mint például az iMessage. Képtelen volt elsőre megjeleníteni a tartalmakat a Mail. És millió ilyen, a bőröm alá bekúszó hülyeség. Úgy adtam el, mint a szél, visszatértem újra a 8 Plushoz.Van egy nagyon kedves ex-kollégám, akivel sokat beszélgettem erről. Pár napja kölcsönadott egy Note 8 készüléket. Nem, egyáltalán nem érzem azt a mindent elsöprő szerelmet, mint az első szifon esetében, de basszus, imádom a telefont. A kijelzőjét, a sebességét, a kameráját, valamint a design-t. A barátnőm napi szinten olt érte, Marco is kiröhögött párszor, de egyszerűen, számomra jobb ez a telefon, mint bármi, amit az utóbbi időben a kezembe fogtam.Ami baj, mert a gondosan elrendezett ökoszisztémámba nem illik bele. A Watch-om nem ismeri fel, a Macem rühelli. Én pedig vacillálok. Őszintén nem tudom, hogy mit csináljak. De ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor hajlok afelé, hogy repül a 8 Plus és egészen addig nem is térek vissza az Apple telefonokhoz, amíg nem tudnak olyat alkotni, hogy újra elrabolják a szívem.Még mielőtt nekem esnétek, hogy First world problem, meg a durva anyámat hogy ezen kesergek: nekem a kütyük, a high-tech megoldások az életem, a munkám, a szórakozásom, a kikapcsolódásom. Minden ember arra fordítja javainak legnagyobb részét, amihez így ragaszkodik. Autó, motor, utazások, síelés, lemezgyűjtés - a sor végtelen. Nekem, ahogy mondtam, ezek a kütyük, főleg a telefonok. Szóval, itt ülök egy fekete Note 8-al a kezemben, rajta egy Alcantara tok (ami botrányosan gyenge, legalább annyira, mint a gyári Apple védőcuccok) és bámulom az Infinity Display-t. Nem érdekel a marketing bullshit,a nevetséges húzások, a Grow Up videó (ami továbbra is okádék).Apple! Kérlek, könyörgök, ősszel tegyetek le egy olyan telefont az asztalra, ami miatt páros lábbal rugdosom ki az életemből ezt a gaz csábítót. GC olvasók! Beszélgessünk. Telefont mindenki használ. Ti mit preferáltok? Van olyan gyártó, akinek a termékeibe szerelmesek vagytok?