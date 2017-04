Christina Aguilera - Christina Aguilera

Christina Aguilera bemutatkozó nagylemeze, ami 1999-ben jelent meg az RCA Records gondozásában. Az RCA Records-hoz 1998-ban csatlakozott, miután elénekelte a "Mulán" című film betétdalát, a "Reflection"-t, amit Oscar-díjra jelöltek 1999-ben. A dalt követően csatlakozott az énekesnő a kiadóhoz, majd itt jelentette meg első saját dalát, a "Genie in a Bottle"-t, ami elsöprő sikereket aratott, majd később megjelent az album is, hatalmas sikerrel.









Bár az album megalapozta az énekesnő hírnevét, azonban Christina nem volt megelégedve azzal az imázzsal, amit akkori menedzsere erőltetett rá, és az albummal kapcsolatban az énekesnő ez nyilatkozta:"Rettentően irritált ez a "bubble gum" pop stílus, ami a trendekneknek megfelelő, mondvacsinált, és nem tükrözi a valódi személyiségem." Az énekesnő végül 2002-ben addigi menedzserét menesztelte.Az első dal a "Genie in a Bottle", ami egy szexuális témájú dal, ami az önmegtartóztatásról szól. A dal hangulata szexi, magabiztos, és vidám, míg a szöveg tökéletesen párosul ehhez a hangulathoz. A második szám a "What a Girl Wants", ami egy már feminimebb dal, egy hölgy köszönetnyilvánítása egy férfi felé. A hangzás sokkal popposabb az előző daléhoz képest, míg a szöveg is inkább lányosabb, gyermekbarátabb az előző daléhoz képest.A következő dal az "I Turn to You". Ez már egy lassúzós szám, a hangulata amolyan "reményteli szerelmes vallomás". A hangzás sokal inkább a latin zenéhez közelít, a szöveg pedig, hát hogymondjam, kicsit unalmas. Ezt a "So Emotional". Ez már a korábban is említett "bubble gum pop" stílust követi. A hangzás középtempót vesz fel, a szöveg viszont egész jól lett megírva, ami igen élvezhetővé teszi a dalt. Ez a "Come On Over (All I Want is You)", ami már egy tempósabb hangzású dal, egy kicsit összecsapott szöveggel. Ezt a "Mulán" című Disney film betétdala, a "Reflection" követi. Kijelentem, hogy talán ez a legjobban sikerült dal a lemezen, de hát Disney betétalról beszélünk, úgyhogy egy ilyen dalban nem csalódhatunk. A hangzásban igazából csak az wlejéb érződnek a keleties elemek, de ettől eltérően a hangzás remek, és a szöveg is tele van lírai mélysékkel. Ezt a "Love for all Seasons" című dal követi. Egy lassúzós dal, ami édesen semmitmondó, de a hazgzásának köszönhetően egész élvezetes. Ezt a "Sombody's Sombody" követi, ami egy lassú tini pop dal, szerintem egy kicsit unalmas lett, a dal igazából aza "gyorsan legyünk túl ezen a dalon, úgyis csak töltelék" eset. Ezt a "When You Put Your Hands on Me" követi, ami egy igen pimasz, magabiztos hangzású, szexuális töltetű szöveggel rendelkező dal. Ezt a "Blessed" követi, ami a voltaképpen a "What a Girl Wants" témáját követi, csak lassab hangzásban.A következő dal a "Love Will Find a Way". Ez egy vidámabb dal, a hangzása pörgősebb, míg a szöveg is sokkal jobb az előző dalénál. Az utotsó dal az "Obvious", ami egy kicsit Celine Dion balladáit idézi, és egy gyermekkori emlékem villant fel bennem a hallgatása közben. Nekem neogyon bejött, mind szöveg, mind a hangzás terén, és méltó befejezése a lemeznek.Összegzésben egy egész jó lemez lett, bár itt-ott látszik a marionett báb húr, vagyis hogy az énekesnő nem őszintén zenél, de ezektől a pillanatoktól eltérően megállja a helyét.

Nézd nagyban ezt a videót!

1.Genie in a Bottle2.What a Girl Wants3.I Turn to You4.So Emotional5. Come on Over (All I Want is You)6.Reflection7.Love for All Seasons8.Sombody's Sombody9.When You Put Your Hands on Me10. Blessed11.Love Will Find a Way12.Obvious