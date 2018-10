Battle Royale a tuti recept a sikerhez

Napjainkban gyakorlatilag minden bokorban akad egy battle royale játék. 2018 legnépszerűbb zsánere a Call of Duty: Black Ops 4 tegnapi megjelenésével az AAA kategóriájú játékok világába is beférkőzött, és a Steam is tele van indie stúdiók korai hozzáférésben elérhető alkotásaival. De vajon tényleg ekkora igény lenne erre a műfajra?

























A battle royale játékok meglehetősen egyszerű szabályok alapján működnek: száz embert ledobnak egy folyamatosan szűkülő játéktérre, a győztes pedig az, aki a véletlenszerűen elszórt fegyvereket felhasználva utoljára marad életben. Első látásra nem túl összetett recept ez, azonban a battle royale mégis az utóbbi évek legnépszerűbb zsánerévé nőtte ki magát. Kicsit olyan ez, mint a MOBA láz pár éve: mindenki akar egy szeletet a tortából, épp ezért futószalagon érkeznek az ebbe a műfajba tartozó programok, és ez egy jó ideig még így is marad valószínűleg.Hogy melyik volt az első igazi battle royale játék, arról remekül el lehet vitatkozni akár órákig is, azonban maga a zsáner akkor lendült fel igazán, mikor Brendan Greene a koreai Bluehole Studioval összeállva megalkotta a PlayerUnknown's Battlegrounds-t. A PUBG 2017 márciusában jelent meg a Steamen korai hozzáférésben, és hamarosan a világ egyik legfelkapottabb játéka lett belőle. 2017 nyarán már elárasztották az internetet a sikereiről szóló hírek, szeptember közepére pedig játékosszámával a Steam örökranglistájának az élére került, letaszítva a trónról a sokáig megingathatatlannak tűnő DotA 2-t. Ugyanekkor viszont az Epic Games is elkezdett mozgolódni, ők a már fejlesztés alatt álló, Fortnite című játékukhoz készítettek egy battle royale módot, az pedig villámgyorsan lenyomta népszerűségben az eredeti koncepciót. Ezzel kapcsolatban elég beszédes, hogy ma az emberek többsége a Fortnite szó hallatán egyből a battle royale módra asszociál, a Save the World talán már eszükbe se jut.Persze az megint egy kényes kérdés, hogy valóban ennyire jók-e ezek a játékok (vagy hogy jók-e egyáltalán), ebbe inkább nem is mennék most bele. A lényeg az, hogy a Fortnite jelenleg a világ egyik legnépszerűbb játéka, ami elé már hírességek, celebek is leülnek, hogy így növeljék a saját rajongótáborukat, a PUBG-vel pedig csökkenő népszerűsége ellenére több százezren játszanak most is. Érthető, hogy miért akarnak olyan sokan bekerülni erre a piacra, miért érzik sokan úgy, hogy a battle royale címekkel bankot lehet robbantani. De a tapasztalatok azért azt mutatják, hogy pusztán a zsáner használata nem elég a sikerhez.Sergey Galyonkin, a SteamSpy atyja, még 2015-ben írt egy érdekes cikket Your target audience doesn?t exist címmel, amit talán úgy lehetne legjobban magyarra fordítani, hogy A célközönséged nem létezik. Röviden összefoglalva ebben az írásban a szerző amellett az álláspont mellett érvel, hogy a nagyon népszerű játékok nem csak megteremtik a piacot, hanem egyben azonnal telítik is azt, így nincs mellettük hely kisebb címeknek, mint például az üditőitalok, vagy más hagyományos fogyasztói termékek esetében. Bár maga a cikk még az MMORPG-kre és MOBA-kra vonatkozik, szerintem ugyanúgy rá lehet húzni a mostani battle royale lázra is.Ha erről a zsánerről beszélünk, gyakorlatilag egyből a PUBG vagy a Fortnite hatalmas sikereire asszociálunk, így pedig könnyű megfeledkezni arról, hogy ezt a két címet leszámítva nagyon kevesen tudták megvetni a lábukat a battle royale játékok piacán. Ott van például a The Culling 2 esete, ami akkorát bukott, hogy a fejlesztők inkább visszatértek az első részhez, vagy az Islands of Nyne, ami egész ügyesen ötvözte a pörgős, FPS játékmenetet a battle royale mechanikáival, mégis, két hónap alatt gyakorlatilag lenullázódott a játékosszáma.De ez csak két kiragadott példa, a bukott vagy a bukás szélén álló battle royale játékok listája valójában sokkal hosszabb. Ott van például a Dying Light: Bad Blood, aminek a közelharcra kihegyezett, zombikat felvonultató játékmenete szintén érdekesnek hangzik, mégis, a 2015-ben megjelent alapjátékkal szeptemberben átlag ötvenszer annyian játszottak, mint a battle royale verzióval. De felhozható példának még a Realm Royale esete is, hiszen két hónap alatt játékosai 95%-t vesztette el a Hi-Rez Studios alkotása, bár ebben azért a rossz fejlesztői döntések is benne voltak vastagon.Látható tehát, hogy dobálózzunk akármekkora számokkal a PUBG vagy a Fortnite kapcsán, ezek a sikertörténetek nem jelentik feltétlen azt, hogy a teljes battle royale zsánerre ekkora igény lenne. De akkor vajon már értelme sincs próbálkozni? A két játék létrehozta és egyben fel is osztotta egymás közt a piacot, ahová már csak a Call of Duty kaliberű IP-knek van esélye betörni? Szerintem a helyzet egyáltalán nem ez, pusztán merészebben, radikálisabban kell belenyúlni az alapanyagba, ha valaki eredményt akar elérni.A battle royale zsánere a két nagy játék hangos sikerei ellenére közel sem az az aranybánya, amire az ember számítana, de ez korántsem jelenti azt, hogy ne lehetne ezen a terepen érvényesülni. Ha megnézzük a fent felsorolt címeket, látható, hogy a legtöbb esetben olyan játékokról beszélünk, melyek annyira nem mertek belenyúlni a battle royale receptjébe. Az egyik kivételt ez alól talán a Realm Royale jelenti, ahol a készítők különféle kasztokkal és más érdekes megoldásokkal próbáltak kitűnni a tömegből, azonban azóta ezeknek az újításoknak a jó részét már kivették a játékból.A probléma, illetve a sikertelenség forrását pedig szerintem pont itt kell keresni. A ?klasszikus? battle royale játékok iránt érdeklődök jó részét ugyanis már rég felszippantotta a két nagy név. Aki a realisztikusabb, komolyabb látványt és a módosítható fegyvereket szereti, az valószínűleg a PUBG elé ül le, míg a könnyedebb, építéssel megspékelt játékmenet híveinek ott a Fortnite. Viszonylag kevesen vannak, akik pont olyan játékot keresnek, mint ez a kettő, csak épp kicsit pörgősebbet vagy mondjuk kicsit taktikusabbat, ezért ha valaki érvényesülni szeretne a zsánerben, annak nem árt radikálisabb megoldásokhoz nyúlnia.Erre viszonylag kevés példát találni napjainkban, mert a legtöbben még a biztosnak tűnő recepthez ragaszkodnak kisebb-nagyobb módosításokkal, de ha ki kéne emelnem egy szerintem ígéretes kezdeményezést, akkor én a Battlerite Royale-t hoznám fel példaként. Bár olyan nagy sikerekről még itt sem beszélhetünk, hiszen maga a játék csak körülbelül két és fél hete vált elérhetővé korai hozzáférésben, én mégis úgy érzem, hogy a Stunlock Studios alkotásának van esélye hosszútávon is megmaradni a piacon. Elsősorban azért mondom ezt, mert itt a készítők elég markánsan eltértek a megszokott irányvonaltól: a Battlerite Royale egyfajta átmenetet képez a battle royale és a MOBA zsánerek között.Mindenki egy egyedi mozdulatokkal rendelkező hőssel vághat neki a küzdelemnek, különböző fegyverek helyett különböző képességeket és karakterünk statisztikáit befolyásoló tárgyakat kell lootolnunk, a felülnézet miatt pedig az is lehetetlen, hogy valaki olyan szedjen le a pálya másik végéről, akit nem is látunk. Ebben a játékban már nem elég a reflexeinkre és a jó szemünkre hagyatkozni, azt se árt, ha ismerjük az egyes karaktereket, tudjuk, mire képesek és mik a gyenge pontjaik, akárcsak egy MOBA-ban. És szerintem ez a Battlerite Royale legnagyobb fegyverténye: a PUBG-től és a Fortnite-tól markánsan eltérő élményt kínál, így pedig bevonz olyan játékosokat is, akiket a fenti két cím egyáltalán nem mozgatott meg. Hogy hosszú távon mi fog vele történni, az persze nem tudható biztosan, de a megjelenés óta viszonylag stabil játékosszám miatt én bizakodó vagyok vele kapcsolatban.Összegezve a fentieket, én úgy látom, hogy a standard, nagyjából a PUBG és a Fortnite receptjét követő battle royale játékokból hiába van sok, ezeknek a jó része nem tud hosszútávon megmaradni a piacon, viszont a merészebben újító, elsőre talán kicsit elborultabb vagy furább ötletekkel házaló címekre még lehet igény, hiszen ezek nem azt a réteget próbálják megszólítani, ami elkötelezte már magát a fenti két nagy név egyike mellett. A magam részéről, bár nem vagyok nagy rajongója a zsánernek, mégis érdeklődve nézem, hova fejlődik, hova fejlődhet még a battle royale, mert magában a koncepcióban szerintem nagy potenciál van, ha valaki kellő kreativitással nyúl hozzá.