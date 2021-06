AniMonológok és egy kis Motion Design

Sziasztok!

Eltelt egy újabb hét, és ezúttal egy rövidke, nyúlfarknyi bejegyzéssel érkeztem hozzátok, melyben az új animációmról, valamint az első Motion Design-os élményeimről lesz szó.Aki követi a videóimat, annak már feltűnhetett, hogy az animációk gyakran túl ön-ismétlőek (pedig igyekszem bővíteni a repertoárt), ami ameddig nem egy videóba ismétli magát, addig nincs is gond, de mivel a mostani videóim már kicsit hosszabbak (még ha csak 2,5-3 percesek), így sokkal szembetűnőbbé vált.Gondolkodtam a dolgon, hogy mivel lehetne feldobni egy kicsit a dolgot, azon kívül, hogy meg tanulok érthetőbben beszélni, és végül abevonása mellett döntöttem, mivel az jól illeszkedik az animációhoz. Sok más animációs tartalomgyártó is rendszeresen használja ezt a megoldást.Az eheti projektembe már bátran kísérleteztem a dologgal, és a hozzá párosuló hang effektekre is igyekeztem odafigyelni/fókuszálni.Nyilván a cél az egyszerű, de látványos dolgokon van, amit bárki el tud sajátítani néhány nap alatt, de azért valljuk be, megint adtam magamnak egy kis tanulnivalót.Az irány mindenképpen jó, csak azfelhasználása között kell megtalálnom az ideális egyensúlyt.Rajta vagyok a dolgon, és szívesen fogadok tanácsot is ez ügyben, mivel én sajnos belülről hol túl kritikus vagyok magammal szemben, hol pedig pont, hogy elfogult.Igazából ezen kívül semmi különös nem történt velem (ha nem számít annak, hogy visítottam az örömtől a Mortal Shell DLC láttán), relatíve nyugis hét áll mögöttem, így nem is szívesen húznám tovább az időt.