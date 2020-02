Animációzás újratöltve, és egy kis speedpaint!

Sziasztok!Eltelt újabb két hét, és én még mindig tudom tartani magam a tervemhez. Egész jól belejöttem. Itt az ideje a következő helyzetjelentésnek.Először is szeretném megköszönni a Blizzard Entertainment hozzájárulását, ahhoz, hogy elkészülhetett a két videó, két hét alatt. Szerintem, ha a Warcraft III: Reforged olyan lett volna, mint amilyennek beharangozták, akkor egy ideig nem hallotok rólam, de mint tudjuk, olyan lett, amilyen. Szóval, köszi Blizzard!Két hete ismét egy Speedpaint videóval jelentkeztem! Fognám az időhiányra, de igazából ehhez volt éppen kedvem! Az ember az hinné ezekre a videókra, hogy milyen gyorsan elkészülnek, elvégre csak rögzíted, felgyorsítod, és egy megfelelő zenét raksz alá. A valóság nem teljesen ez, legalábbis nekem nem ez a tapasztalatom. A rögzített és felgyorsított videóból, ugyanúgy ki kell vágni darabokat (hibás vonalakat, végleges képből kitörölt elemeket), lehetőleg úgy, hogy azt ne lehessen észrevenni. Persze egy tapasztaltabb ember kevesebbet hibázik, és valószínűleg gyorsabban és ügyesebben vág, mint én.A múlt héten viszont nekiláttam egy újabb animációnak! Ezúttal szigorúan a fokozatosságon volt a szempont. Az elmúlt hónapokba tanultakat videóról videóra szeretném beépíteni. A mostani epizódba az új mozgó háttér, valamint a különböző szemmozgások gyakorlása, összehangolása, beépítése volt soron. Szerintem egész jól sikerült. Legközelebb már több variációval is tudok dolgozni ez ügyben. Ezt majd az apróbb fejmozgások, és testmozgások fogják követni. Szépen lassan ki fog ez alakulni. Itt szeretném megemlíteni, hogy ezt a két perces animációt nem egész két délután alatt, röptében hoztam össze, ami szerintem tök jó!Nekiálltam már egy újabb videójáték paródiának is. A képanyag már rögzítve lett, és a szöveg is kezd lassan összeállni. Van még vele munka bőven (szöveg tökéletesítés, videó vágás, hangfelvétel, hangtisztítás és vágás, esetleges filmekből való részletek bevágása, stb.).A jó az egészben, hogy lassan összeáll már egy rendszer mindenféle projekthez, amit követve gyorsabban végezhetek, és kevésbé érzem magam közbe elveszettnek!Azt hiszem, hogy lassan zárom soraimat! Nem sokára újra jelentkezem, és meglátjuk, hogy hová fejlődök.