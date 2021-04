Animációs ripacskodás 4ever!

Sziasztok!

Ezúttal nem telt el egy hónap a legutóbbi bejegyzésem óta, de remélem ez azért nem akkora baj.Mondhatjuk, hogy aktivizáltam magam, hiszen két kísérleti projektet is sikerült befejeznem, felemás eredménnyel.Kicsit háttérbe szorítottam a véleményezős animációs videóimat, és egy új dolgot próbáltam ki, meg egy régit szerettem volna feléleszteni.Az új dolog természetesen szervesen kötődik az animációzáshoz (elvégre még mindig ez a főprofilom), és bevallom elég jelentős próbatétel elé állított engem.Ezúttal egy többszereplős humoros párbeszédet animáltam meg, ahol mind a két szereplőhöz nekem kellett adnom a hangomat.Igazi ripacskodás volt ez, de bevallom nagyon élveztem,Természetesen a szokásos filmes bevágások itt is jelen vannak.A végeredmény egy rövidke, animációs vine videó lett. Ezzel pedig elindult a Kinőtt Mesék sorozat, amely hasonló szösszeneteket fog tartalmazni a tervek szerint. Remélem tetszeni fog.Akkor ejtsünk néhány szót a másik projektről, mert bármennyire is szeretném, nem halogathatom tovább.A csatorna kezdetekor találtam ki, hogy az animációzás mellé csinálok videójáték-paródiákat, vagy valami olyasfélét.Sajnos nagyon sokaknak nem esett le a koncepció, így néhány videó után jégre tettem a projektet. Most gondoltam újra előveszem, és meglássuk mi lesz.Nem bíztam semmit sem a véletlenre. Szöveget írtam, videót vágtam, és a végeredmény egy újabb felemás videó lett, ami ezúttal is főleg kérdőjeleket váltott ki a megtekintőkből.Furcsa, mert én most is azt mondom, hogy ez egy életképes koncepció, csak vagy én vagyok túl béna hozzá, vagy csak ez még nem a jó hely, jó idő az ilyesféle videók számára.