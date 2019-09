Amazónia égése, avagy nem minden tűz káros?

Mostanában vezérhírként jelenik meg több hírportálon az Amazon esőerdő égése, és az ezzel kapcsolatos különféle viták. Ezt a blogot olyan céllal szándékszom megírni, hogy egy kicsikét másféle perspektívából is szemléltessem, hogy egy erdőtüzek kérdése valójában rendkívül komplikált, így ezt az eseményt sem lehet egyértelműen megítélni.





A csavarttűjű fenyő (Pinus contorta)

Az eukaliptusz

A tűz, mint új élőhely létrehozója

Az emberi tevékenységet leszámítva valójában az erdőtüzek igen is természetes részei a természetes rendszereknek. Természetes úton kialakulhat villámcsapás vagy csak szimplán spontán öngyulladással, ami főként a száraz időszakokban fordul elő. Az erdőtüzek sok erdei élőhelynek szerves, és olykor elengedhetetlen részei. Igazából bizonyos esetekben az erdő teljes leégése valójában szükséges, hogy az erdő hosszabb távon fenn tudjon maradni. Ezt néhány példán szeretném szemléltetni, hogy ez pontosan hogy is működik.Az ilyen fenyőkből álló erdők csak akkor képesek hosszabb távon fent maradni, ha időnként mind porig égnek. Miért lehet jó ez a fenyőnek? A fenyő magjait tartalmazó tobozok csak hőhatásra nyílnak fel, ami csak is erdőtüzekkor van. Erdőtűz nélkül a tobozok nem nyílnak fel, és így a fák nem tudnak regenerálódni. Ha a tüzeket kiiktatták az ilyen erdőkből, akkor gyakran azt tapasztalták, hogy a különféle növények benövik az állományt, ami a fenyőállomány romlásához, és végül eltűnéséhez vezethet.Meglepő lehet, hogy egy élőlény szánt szándékosan tüzet generáljon maga körül. Az eukaliptusz viszont ezt csinálja, mert olajai erősen gyúlékonyak, így gyakran bozóttüzeket generálnak maguk körül. Ez miért lehet jó? Az eukaliptusz nagyon jól alkalmazkodott a tűz káros hatásainak, így maga nem ég el. Vetélytársai és kártevői viszont igen, így ez a növény valójában védekezési mechanizmusként használja fel a tüzet.Mikor egy élőhelyet ,,megsemmisít'' a tűz, akkor valójában csak átalakul. A leégés olyan új élőhelyet teremt, ami bizonyos, ritka élőlények számára megfelelő. A tűz nélkül ezek az élőlények eltűnnének, vagy nagyon visszaszorulnának, ugyanis az erdei élőlények kiszorítanák őket. Az ilyen fajok a tűz ellen védelmeket fejlesztettek ki, így erdőtűz esetén kompetitív előnybe kerülnek azokkal szemben, amik egyébként anélkül kiszorítanák. Ilyen faj pl. a tűzbogár (Melanophila acuminata) vagy az Egyesült Államokban föderálisan veszélyeztetett amerikai temetőbogár (Nicrophorus americanus). Utóbbi csak tüzek által kreált szavannai viszonyban képesek élni. Az erdőtüzek a különféle ragadozó madaraknak a svédasztalt jelenti. Mikor minden állat, beleértve a kisebb rágcsálókat is a tűz elől menekülve tömegesen megindulnak, akkor a különféle baglyok, sasok, keselyűk stb. felhasználva ezt a speciális helyzetet levadásszák ezeket a menekülő élőlényeket. Igazából ilyen esetekből még sok van, ezért mindent nem sorolnám fel, de ezekből látható, hogy ez a jelenség nem feltétlenül olyan rossz, mint amilyennek beállítják.Bár maga az esőerdő égése egy tragikus dolog, azonban a kialakulás most sem ismert; sok minden kering az interneten, és a következményei sem ismertek. Természetesen ezek lehetnek negatívak is, de akár lehetnek pozitívak is (nem, nem az ember számára). Bizonyos nemzeti parkokban a természetes erdőtüzek oltása tilos, és ki van jelölve a tűzoltóknak, hogy az ilyen helyeken mely objektumokat oltsák. Egy ilyen eset túlságosan komplikált, hogy egyértelműen megítéljük, ezért szerintem meg kell várni, hogy ezt pontosabban kielemezzék, és a cselekvést az elemzések után kezdjék meg.