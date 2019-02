Alita Nektárja

Alita egy gyönyörű cyborg tinilány,aki tegnap este kóstolót adott magából!Megízleltem,erről írok most pár sort,milyen is volt az ízvilág..Először csak a nyelvem hegyével ízleltem meg.Se nem túl híg,se nem túl sűrű,olyan pont kellemesen szaftos..Éreztem,hogy nem egy agyonjáratott,agyonhasznált,megunt nedűbomba!Úgy éreztem elsők közt kóstolhattam meg..Ahogy apránként kortyolgattam,egyre jobban megnyílt,és elkezdte felfedezni önmagát!Annak ellenére hogy fiatal,van benne valami rendkívüli,irigylésre méltó érett-ség!Finoman üde,enyhén,bájosan bódító..Annyiféle íz,viharos hangulat van benne,és mégis,egy harmonikus egésszé állt össze!Nagyon szerencsésnek érzem magam,miközben fogyasztom!Erre kevés nektár képes!Mintha mindenből a leg-kiválóbbat rakták volna bele!Izgalmas,romantikus,ártatlan,gyönyörű!Mély érzelmektől-gazdag!Ez mind benne van Alitában!És még rengeteg minden más is!!A vége fele,mikor már csak egy korty volt,egyszerre voltam ifjú tinédzser,és oltalmazó,óvó Apa is egyben ebben a különleges szeánszban!Végül mámoros extázisban értettem meg,jöttem rá,hogy én még akarom!Szeretném megismerni honnan jött Alita,tudni akarom merre tart!Nem elég ennyi,kell,még!Teljesen rabul ejtett,és úgy érzem nagy esély van a folytatásra,és arra hogy mesél még magáról,hogy honnan jött,láthatom hová tart!Ahogy elnéztem,Ő is folytatni akarja!Addig is,én még sokszor a nektárja fenekére fogok nézni!Mindenkinek jó szívvel ajánlom!