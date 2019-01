A világunk egy másik világban

Azért lettem játékos is,mert már egész fiatal koromban frusztrált az igazságtalan világunk,a különbségek..Az hogy vagyunk egy Bolygón,mindannyian egyenlő értékkel,mégis valakik könnyedén dőzsölnek,míg mások egész életükben sínylődnek..Kellett egy plusz világ ahová el-menekülhettem a valódi világ nyers,igazságtalan ridegsége elől egy olyanba,ahol nincs jelen a pénz elsősorban..Ahol nem az számít mennyi pénzed van..Szóval egy olyat akartam ahol nincs jelen ez az egész..hanem TÉNYLEG más dolgok számítanak..Egy darabig egyfajta menedékként szolgált a játék világ is,de mostanában ez is kezd szertefoszlani,ahogyan a valódi pénz beteszi a lábát a virtuális térbe is..Régebben a valódi pénz ugye a konzol,és/vagy a játék megvásárlásáig szólt..Mikor megvettem a Destiny 2-őt,akkor feltűnt valami,de aztán valahogy mégsem tettem szóvá..Nem elég hogy majd 20 ezerért vettem meg a Legendary Collectiont,amiben egy sima Destiny 2 volt,az extrák letölthetőségével,de a játék elején még fel is ajánlotta,hogy akarom e(asszem)lvl30 on kezdeni a Forsaken résznél?Csak fogtam a fejem,mi a szar ez?!..Egyrészt NEM,nem akarom,mert még NEM-JUTOTTAM EL ODÁIG.Nem érdemlem meg hogy ott kezdjek,ahová más már EL-JUTOTT..Ugyan nem látja senki ezt a csalást,de azért játékosként Én szégyellném magam,ha ilyen módon szeretnék előbbre jutni egy játékban..De nagyon!Mocskosul szégyellném,és mélyen ostobának is érezném magam!Aztán még mindig ezt az akarja e képernyőt bámulva eszembe jutott hogy mennyien élhetnek ezzel a csalással.Nem igazán tartom ezeket az embereket játékosnak,csak sima csalónak..Hol marad a játék élvezete?Hol marad az hogy sok sok harc árán EL-JUTOK-ODÁIG?Jó,fogadjuk el hogy ez ilyen szar..oké..lusta,ostoba idiótáknak is legyen valami..Aztán..A játékban különböző shardokon keresztül jutunk jobb cuccokhoz,amit lehet szerezni nagyon lassan a játékban,illetve vásárolni is..ennek mi értelme van?Órákat beleölni a játékba hogy vegyél egy valamit,míg mások csak vásárolgatnak..Komolyan mondom a pénzes idióták lettek az elsődleges szempont,és nem a hardcore gamerek..Lassan az van hogy a tisztességesen játszó kis réteg meghúzza magát,és alkalmazkodik a vásárolgató uraságokhoz..Tegnap gondolkoztam a Pubg-n,megnéztem mennyibe kerül erre ezt is felkínálja:Ez is mi a büdös szar?!Level 50?Pénzért?!Innentől kezdve MI ÉRTELME VAN az egész szintlépésnek ha meg lehet venni?Nem az volna a lényege hogy ki milyen TAPASZTALT?Nem úgy volt hogy kaptunk TAPASZTALATI pontot,és akkor szintet LÉPHETTÜNK?Az ember azért ér el eredményeket,hogy a többiek lássák..Azért Sportolnak,azért tanulnak meg táncolni,azért énekelnek hogy hallják mások,azért rajzolunk valami szépet hogy mások elismerjék,azért festünk,azért dolgozunk hogy a többiekhez képest jól éljünk..És azért voltak a játékokban a szintek is,hogy kifejezzék:Az utat ami mögöttünk áll.Vannak dolgok amiket nem lehet megvásárolni ilyen az ha például az életben elakarsz érni valamit,el akarsz jutni valahova..Vagy meg akarsz hódítani egy nőt..Van úgy hogy meg-veheted ugyan,ha kellő összeget adsz neki még el is játssza hogy szeret,de ez nem az a szeretet lesz mint amitKI-ÉRDEMELTÉL hosszas udvarlásod után..Minőségbeli különbség van közte!Akár csak a vásárolt szint,és az EL-ÉRT szint között..A játékokban szinteknek súlya volt,nem csupán egy szám volt,hanem láttuk benne a munkát,időt is..Szóval ez hogy ma a kiadó árulja pénzért a csalást,ez komolyan undorító!Már semmi sem szent..Beférkőzött ide is a pénz..Aki gazdagabb az életben,az jobban haladhat,könnyedén jobb javakat élvezhet a játékban is..Ha van olyan tiszteletlen persze,ehhez pofa is kell,hangsúlyozom én is tudnék vásárolgatni minden szart,de nem tartom ezt korrektnek,és gondolom sokan mások sem,másrészt legyen már elég nekik a játék ára..Egyedül amit játékban NEM lehet megszerezni,azt megveszem ha érdekel,ezzel nem csalok..Ma már nem elég nekik hogy fél játékokat árulnak teljes áron,hogy aztán darabonként kirakjuk háromszoros áron..nem..nem elég..többet akarnak..Nem elég nekik hogy fizetni kell a multiplayerért,azért a multiplayerért amihez régeninternet és játék kellett..Ez sem elég..Játékokban NEHEZEN megszerezhető cuccokat kezdtek el árulni valódi pénzért..De ez sem elég(!)..Többbet,Többbet akarrrrnak!!!!Már a szinteket is árulják a gazdagoknak,arcon köpve ezzel a sok dolgos játékost aki EL-JUT ODÁIG..Azért játszottam hogy ne lássam a világunk igazságtalanságait..és hogy ne gondoljak alkotóelemeire se,pl a pénzre..Egy jobb világ volt a gamer világ..Lassan a mobiljátékokkal pötyögő casual emberekhez igazítják a nagy játékokat is..Ahogyan értékét veszti a mozi,a filmszínház eredeti valamit üzenni akaró állapota,úgy lesz a kitartó,becsületes,küzdeni tudó játékosok világából játszadozó,vásárolgató,játszva vásárolgató emberek világa..Nem jó már ez így..kezdem unni..nem jön be..Szerintem megveszem ezt a Pubg-t ,mert tettszik amúgy,látok benne kihívást,úgy vadászom azokat amikben van,de nem tetszik ez a része..gusztustalan..Megveszem,mert úgyis ki vagyok szolgáltatva ha játszani akarok,mint egy drogos a dílerének..Ha nem tettszik ez sincs..Keressek másik hobbit,nincs szükségük rám nagyon jó nekik ez a csaló banda..Örüljünk amíg lehet!Örüljünk amíg nem rakják tele reklámblokkokkal a kötelezően online játékainkat..Addig is:Nem akarom a világunkat látni egy másik világban..