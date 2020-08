A világ leghülyébb hirdetése és egy kis helyzetjelentés!

Sziasztok!





Lassan eltelik a nyár, megszaporodtak a soulslike játékok a gépemen, ezzel egyenes arányosan megfogyatkoztak a videók a csatornámon. Most éppen a Mortal Shell című csodával hadakozok, és egyelőre vesztésre állok, de nem adom fel.Azért az elmúlt időbe már visszapillantottam a csatornára is, és nagy nehezen azért összehoztam, egy új aniMonológok epizódot. Nem tudom, hogy pontosan miért ment ez most ennyire nyögvenyelősen, de nagyon megszenvedtünk egymással.Lehet a kihagyás, vagy a szeszélyes időjárás-változás okozta fáradság, de nagyon nem akart elkészülni a projekt. Mivel nem vagyok egy feladós fából faragott fickó, így azért végül csak elkészültem a videóval, de elég izzadságszagú volt.A jó hír, hogy már bele is kezdtem egy új videóba, amit remélem, hogy gyorsabban be tudok fejezni.A kihagyás alatt se feledkeztem meg teljesen a csatornáról, ugyanis sikerült felvennem a kapcsolatot, három ismertebb magyar animációs youtube-sal is, hogy tanácsot kérjek tőlük a legnagyobb gyengeségembe, a szinkronba.Nagyon kedvesek voltak, és biztattak, hogy folytassam, mert ez egy jó kezdet, bár lehet, hogy csak nem akartak megbántani. A furcsa, hogy a szinkron munkát mind a hárman teljesen másképpen csinálják. Az egyik olvassa, a másik megtanulja a szöveget, így nem kerültem közelebb a rejtvény megoldásához.Abban viszont mindhárman egyet értettek, hogy nem megy egyik percről a másikra, és nekik is hónapok, évek kellettek az előadókészségük tökéletesítéséhez. Annyi biztos, hogy nálam kardinális probléma, hogy túl gátlásos vagyok, és ezt a falat le kell rombolnom.Van egy ötletem erre, és akár még videók is születhetnek belőle, de ez legyen a közeli jövő zenéje.Nem terveztem hosszú bejegyzést írni, inkább csak jelezni akartam, hogy még élek, és nem adtam fel.