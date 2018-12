A legjobb, film alapján készült C64 játékok - 1. rész

Idejét sem tudom már, mikor írtam utoljára blogot (sajnos az oldal az arcomba tolja :D), így éppen itt az ideje egynek, na és az sem mellékes, hogy az egyik kedvenc retrogamer Youtube oldal lehozott egy olyan listát, amit mindenképp meg akartam osztani.

A C64 a maga idejében a legnagyobb kedvenc volt a játékosok körében, így nem meglepő hogy irdatlan mennyiségű filmadaptáció is született rá. Abban az időben még nem voltak olyan kifinomult, szabályozott univerzumok, mint most a DC vagy a Marvel, így aki le tudott csapni a jogokra az csinálta a játékot. Ebben voltak iszonyat rossz és egészen elképesztő alkotások is, most pedig készült egy toplista azokkal a játékokkal amik a legjobban sikerültek filmek alapján.Íme az első rész, jó szórakozást!

Nézd nagyban ezt a videót!

A videóban látható játékok:Highlander, Big Trouble in Little China, Dick Tracy, The Running Man, Top gun, Red Heat, A View to a Kill, Ghostbusters 2, Cobra, James Bond, Indiana Jones and the Temple of Doom, Return of the Jedi, Predator 2, Darkman, Night Breed, Total Recall, Indiana Jones and the Last Crusade, The Rocky Horror Show, Robocop 3, Terminator 2, The Living Daylights, Die Hard 2 : Die Harder, Robocop 2, Short circuit, Conan, Predator, The Spy Who Loved Me, Cool World, The Empire Strikes Back, Friday 13th, Flash Gordon, Star Wars, Hook, Rambo III - The Rescue, Suburban Commando, Licence to Kill, The Goonies, Robocop, Die Hard, The Great Escape, The Untouchables, Ghostbusters, Rambo - First Blood Part II, Batman, Platoon, Hudson Hawk, Navy Seals