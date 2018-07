A kétórás demo reel.

Pacific Rim Uprising. Az elég jó fogadtatást kapott Pacific Rim folytatása, ami sokkal lazább és sokkal-sokkal látványosabb mint az elődje.













A Pacific Rim kellemes óriásrobotos óriásszörnyes mozi volt az amerikaiktól. Alán ez volt ez első jel arra, hogy a hollywoodi daráló kinézte magának a japán mecha zsánert.Én nagyon sokára(mármint a moziba kerülés után ) láttam az első Pacific Rimet, de alapjába véve élveztem. A sztori elfogadható volt, a karakterek tűrhetőek ( a két tudós figurája egyértelműen a csúcs volt), és persze Óriásrobot VS Godzilla méretű szörnyek.Már akkor feltűnt, és a haverokkal utána közös véleményen is voltunk az ügyben, hogy nagyon sok snitt igencsak animés volt. A kamera szögek a szövegek rendezése és stílusa is hordozta magán a dolgot. Szóval a Pacific Rim jóféle kis akció mozi, érdemes legalább egyszer meglesni.Aztán jött a Pacific Rim 2. Nem jutottam el moziba, de sikerül megszerezni DVD-n, így most meg is néztem. Hogy ültem le a film elé?Nappali harcok YAAAY.Még több mecha Yaay.David Boyega.. MEEEhhhhhppff.Jah igen és ugye a Legendary két hónappal a Pacific Rim 2 premierje után bejelentette, hogy leszerződött a Sunrise-al egy Gundam mozira. És ennek tudatában lehet kicsit másként néztem a filmet, mintha ezt nem tudom, de nézzük is miről rizsázok itt?A Pacific Rim 2 egy kellően értelmes sztorit rak össze, jól fűzi tovább az első rész történetét, és ebből ki is rak egy brutálisan látványos nagy-robotos animé.. köhhhööm.. filmet.Aminek a vége konkrétan már egy fullos reklám volt, hogy megmutassák a Japánoknak: Igen mi meg tudunk csinálni egy Gundam filmet, lécci lécci, hadd csináljuk meg.Miért is állítom ezt? Emlékezzünk vissza: az első részben a robotok toronyházakhoz hasonló mozgékonysággal mozogtak, a második részben meg már futnak másznak becsúsznak és a Narancs gép (Saber Athena ), ami amúgy eléggé Evangelionos designra sikerült - nem is beszélve a félig kaiju félig mecha fehér gépekről és azok jeleneteiről ? Na mindegy,szóval Saber Athena konkrétan lekörbepörgőrúgja az egyik barom nagy Kaiju arcát. Mondhatnánk , hogy olyan fürge mint egy Gundam.Merthogy ez az. Ilyen lesz majd a CGI a Gundam Moziban. Látod Sunrise vezérkar? Fasza mi? Lécci hadd csináljunk élőszereplős Gundamet...Vissza a fősodorba. A film második felétől szerintem már egy animés vágó is ott állt a utómunkás stábnál, mert néhány közelinél már tényleg csak a csíkos hátteret hiányoltam.. Na meg az egysorosok."LŐNEK RÁÁAAUUNK!!!""A VÁLASZ MA, ITT... IGEN!!!"Jeez.Végső harc: Tokió, Fuji hegy, szaladó japán diáklányok, evakuálás, nagy harc, zúzás. ÉS mindezt eszetlen látványosan..Király volt.. , csináljatok Gundamet. Én is azt mondom.. De a sztorit meg a rendezőt a Sunrise adja, ok?De akinek nem lett volna egyértelmű a dolog, hogy legalábbis a film második fele egy kampány film a Legendarytől a Japánoknak, azoknak itt ez a kép:Egy GUNDAM UNICORN szobra. Tiszteletadás a zsánernek és egy gesztus az (akkor még) leendő üzlettársak felé. Ezenfelül az Anaheim Electronics Building épülete is látható a végső harcban ,ők alkották meg a Gundam RX-78-at az animék történetében.Szóval igen, élvezet volt nézni látni és megfigyelni, ahogy egy nagy és sikeres Stúdió ( Legendary) egy egész estés, élesben mozikba kerülő 'reklámfilmet' alkot, miközben a totál 'laikusoknak' is szórakoztató és kellemes az élmény..:DKöszi a figyelmet.