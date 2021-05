A Gyakori kérdések legalja animációm és csatorna névváltoztatás

Sziasztok! Valószínűleg túl sok szabad időm támadt az elmúlt időben (bár én ebből semmit sem érzek), mert tegnap elkészültem egy újabb videóval, amit ezúton meg is osztok a kis csapattal.

Az igazság az, hogy ez egy előre nem tervezett videó lett. Egy hetet ki akartam hagyni, és ez idő alatt kicsit pihenni, ami azt jelentette volna, hogy a-es könyvtáramba várakozó játékokból szemezgettem volna valami jót, de végül ez nem következett be.Én csak elkövettem azt az igen súlyos hibát, hogy hosszú idő után először feltévedtem aweboldalra, és az ott látottak, mondjuk úgy, hogy nagy hatást gyakoroltak rám.Az imént említett weboldalon töltött rövid idő alatt gyorsabban csökkent az IQ-m, mint ahogy a telefonom akkumulátor kapacitása merülni képes.Gondoltam egyet, és nem hagytam elillanni ezt az élményt, és sebtében megírtam a videó szövegét, és nekiálltam a videó elkészítésének.Igazából lehet, hogy mindig ilyen ösztönösen kéne tartalmat gyártanom, mert egészen gördülékenyen ment az elkészítés folyamata.Egyszer igazán le kéne mérnem, hogy pontosan mennyi időt is töltök egy ilyen rövidke animációs videó elkészítésével, mert megsaccolni sem tudom.A végeredmény szerintem egészen jól tükrözi azt, amit a kezdetektől fogva azsorozattal szeretnék átadni. Persze messze nem tökéletes, ideje lenne már jobban elmerülnöm a, és néhány új dolgot is megtanulnom benne, de összességébe elégedett vagyok.A címbe megemlítettem, hogy apróbb változtatás történt a Youtube csatornám nevében is. Tulajdonképpen fejet hajtottam annak a nem is olyan kevés embernek, akik természetesen szimplán jó szándékból jelezték felém, hogy nehezen megjegyezhető a csatornám neve, és ez nem tesz jót a keresőoptimalizálás szempontjából sem. Így lett, a C0m1n65un csatornából.Igazából én messze nem tartom magam akkora kockának, mégis furcsa volt, hogy ez nagyon sokaknak nem esett le, de végül is érthető, ami meg a keresőoptimalizálást illeti, abban meg biztos igazuk van.Egyébként a csatornám nevének az inspirálója egy mém volt (pontosabban egy kép), ahol a Coming Soon-ból a két o át volt húzva, és fölé egy u betű volt írva, a háttérbe természetesen egy nyugodt tengerpart volt, lemenő nappal, pálmafákkal.