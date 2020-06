A Crazy Taxi és egy amatőr animációs találkozása Migrénországba!

Sziasztok!Először is szeretnék mindenkinek migrénektől mentes, kellemes nyarat kívánni! Azt kérditek, hogy jön ide a migrén? Hát úgy, hogy minden évbe az első melegebb időszaknál használhatatlanná válok miatta!Nem tudom, hogy ez egyedi eset, vagy ez másoknál is előfordul, de engem már nagyon idegesít! Most már múlóba van, és remélem, hogy egy ideig nem találkozok vele (bár az lenne a legjobb, ha végleg kilépne az életemből, mint egy csalfa barátnő).Természetesen a csatornámat folytattam, a magam kis komótos módján. Lehet, hogy a heti egy videó feliratot az intróba, ki kéne cserélnem, valamikor, remélhetőleg, csak lesz egyszer videóra. Szépen lassan azért szállingóznak már a feliratkozók is. Talán én vagyok a legjobban meglepődve ezen, pedig a 79 abszolút nem sok, csak nem gondoltam, hogy a hülyeségem bárkit is érdekel! Egyébként a szűk családon kívül senki nem tudja az ismeretségi körömbe, hogy csinálom ezt a valamit, mert lehet, hogy rendelnének nekem a Wish-ről egy passzentos kényszerzubbonyt, akkor pedig szállítási időtől függően 3-5-8-10 hét és vége a mókának!Gondoltam csinálok egy paródia videót a Crazy Taxi-ról, amely a gyerekkorom egyik meghatározó játéka volt! Olyan hatással volt rám ez a kis műremek, hogy a játék miatt nem szoktam taxival utazni! A videó akár két délután alatt is elkészülhetett volna, de a blog elején említett migrén közbe szólt.Itt szeretnék néhány szóba kitérni arról, hogy a videojátékos részét a csatornának át fogom nevezni Gamer mesékre vagy Gaming Tales-re, és valószínűleg egy különálló intrót is fog kapni!A változtatás oka egyszerű, néhány rám találó néző nem értette a koncepciót. Nem tudom, hogy lehet Let's Play-nek nézni azt, amit én csinálok, de van, akinek ez mégis sikerült!Remélem, hogy a sorozat névváltoztatása, és az új intro kicsikét megvilágosítsa mindenki számára, hogy mivel próbálkozok, és mit próbálok átadni!A másik projektem természetesen egy animációs vlog volt! Igazából ez a projekt néhány apróbb újításon kívül arról szólt, hogy gyakoroljam, fejlesszem a meglévő tudásomat! Mivel jelezték felém, hogy lehetnének kicsit hosszabbak ezek a videók, megpróbálkoztam ezzel! Megírtam és fel is vettem egy hosszabb szöveget, majd csipegettem belőle innen, meg onnan, a végeredmény pedig csak egy picit lett hosszabb az eddigieknél! Jut eszembe, ha valaha bonsai vásárlásra adnám a fejem, akkor beszéljetek le róla, mert két nap alatt úgyis kicsinálnám egy kis olló segítségével.A videóban a filmekbe elhallatszó kínos egysorosokról van szó, melyek komoly lelki sérüléseket okoznak nekem, másoknak valószínűleg csak rabolja az idejét!A szinkron, narráció még mindig nem tökéletes, de a minap visszahallgattam az első projektjeimet, és higgyétek el, azért már sokkal élvezhetőbb! Bevallom, álmomba se gondoltam, hogy pont ezzel lesz a legtöbb gondom, ez egy kellemetlen meglepetés volt, ami felér egy fájdalmas foghúzással! Szerencsére kaptam már néhány tanácsot, és szívesen fogadok továbbiakat!